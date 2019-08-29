«Если «Санитек» не работает, почему мэрия должна продолжать платить?» - Акоп Карапетян

Компания «Санитек», ответственная за вывоз мусора в Ереване, находится на грани банкротства, сообщила Радио Азатутюн пресс-секретарь компании Кнарик Аракелян.

Компания, которая уже многие месяцы не может организовать в столице вывоз мусора на должном уровне, вчера вечером заявила: «В результате проводимой заинтересованными органами последовательной стратегии и постоянного давления на финансовое положение компании, предоставление услуг компанией «Санитек» окончательно оказалось под угрозой. В результате финансового давления из выплачиваемых компании сумм удержано более чем 300 млн драмов. Компания приносит извинения согражданам за дальнейшее ухудшение качества предоставляемых услуг».

Мэрия обычно выплачивает «Санитек» более 400 млн драмов в месяц за услуги.

На вопрос Радио Азатутюн, кто эти заинтересованные органы, которые, по утверждению «Санитек», оказывают давление на компанию, Кнарик Аракелян ответила, что это Комитет государственных доходов (КГД) и мэрия Еревана.

В КГД Радио Азатутюн сообщили, что еще в феврале в связи с неуплатой компанией налогов в особо крупных размерах было возбуждено уголовное дело, согласно ведомству, «Санитек» не выплатила налоги на сумму 0,5 млрд драмов.

Директор «Санитек» Николас Эль Тавил считает уголовное дело незаконным и необоснованным.

Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян сказал, что штрафы и удержания применяются из-за того, что работа «Санитек» с каждым днем ухудшается.

«Возникает очень логичный вопрос: если «Санитек» не работает, не выполняет свои обязанности должным образом, почему мэрия должна продолжать добросовестно платить? Мэрия в соответствии с буквой и духом договора делает удержания и взыскания», - добавил Карапетян.

Представитель мэрии сказал, что удержания будут продолжены, если «Санитек» продолжит не выполнять свои обязанности.

«Предупреждения об ухудшении ситуации звучат странно, потому что ситуация была бы хуже и оставалась бы хуже, если бы недавно созданное мэрией предприятие по вывозу мусора и санитарной очистке Еревана не начало бы свои работы, постепенно беря на себя задачу по вывозу мусора в городе во все больших объемах», - отметил он.

Акоп Карапетян заверил, что у мэрии уже есть достаточно ресурсов, чтобы решить проблемы города без «Санитек». Число приобретенных муниципалитетом мусоровозов в ближайшие недели удвоится, достигнув 50.

«При хорошем управлении и приобретенной мэрией техники достаточно для решения имеющихся проблем», - сказал глава оппозиционной фракции «Луйс» Совета старейшин Еревана Давид Хажакян, который уже несколько месяцев поднимает вопрос вывоза мусора.

«Я считаю, что маршруты мусороуборочных машин не систематизированы в том смысле, что должны быть четкие направления: откуда машины начинают осуществлять вывоз мусора, где заканчивают и когда едут на мусорную свалку», - сказал Хаджакян.