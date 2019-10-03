Мэрия Еревана расторгает договор с компанией «Санитек»

Мэр Еревана Айк Марутян сегодня заявил об одностороннем расторжении договора с компанией «Санитек» – оператором по вывозу мусора и санитарной очистке в армянской столице.

Мэр подчеркнул, что по его поручению сотрудники мэрии провели изучение и инвентаризацию техники «Санитек», а также других условий, необходимых для деятельности. Эти работы закончились несколько дней назад, и сегодня мэр смог представить основания для расторжения договора.

«Во-первых, факты систематического невыполнения работ по уборке мусора; во-вторых, факты недостаточного количества мусорных контейнеров, их технического состояния, недостаточного количества мусороуборочных машин, что вместе делает невозможным оказание своевременных услуг, согласно требованиям и срокам, установленным договором; в-третьих, факт полного прекращения компанией с 29 августа 2019 года оказания услуг, в-четвертых, факт отсутствия страховых договоров; в-пятых, факт неправильной оценки «профессионального опыта» и «финансовых средств» согласно закону «О закупках» при заключении договоров, что зарегистрировано в выданном мной уведомлении», - подчеркнул Марукян.

Компания «Санитек» в ответ на заявление мэра Еревана заявляет, что, «учитывая объемность официального уведомления, после соответствующего изучения со стороны юридической команды компания завтра выступит с соответствующим заявлением».

До этого в беседе с Радио Азатутюн «Санитек» подтвердила, что собирается обратиться в арбитражный суд.

Оппозиционная фракция «Луйс» Совета старейшин Еревана уже приветствовала это решение мэра.

«Это давно ожидаемый шаг, особенно с лета, когда ситуация еще больше обострилась, мы говорили, что это не имеет альтернативы. Я надеюсь, что все это будет осуществлено в соответствии с договорными положениями, потому что вы знаете, что есть возможность обращения со стороны «Санитек» в международный арбитражный суд, но очевидно, что в настоящее время, когда компания прекратила оказывать услуги, мэрии ничего больше не оставалось», - отметил глава фракции «Луйс» Давид Хажакян.

С 29 августа уборку и вывоз мусора в столице осуществляет лишь созданное мэрией общинное предприятие. Пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что вопрос о привлечении нового оператора в данный момент в повестке не стоит.