Всемирный конгресс по информационным технологиям завершает свои работы в Армении

Всемирный конгресс по информационным технологиям WCIT-2019 завершает свои работы в Армении. Организаторы стартовавшего 6 октября конгресса уже говорят о его результатах: в течение трех дней достигнуты многочисленные договоренности между иностранными и армянскими компаниями данной сферы.

Председатель оргкомитета Всемирного конгресса по информационным технологиям Александр Есаян отметил: «Крупные компании изучают регион с точки зрения развития, куда они могут сделать очередные инвестиции, они, конечно, проводят исследования о регионе, то есть, что происходит в Армении, что происходит в Азербайджане, что происходит в Грузии, проводят сравнение, и подобное мероприятие, как мне кажется, даст нам возможность поднять позиции Армении в рамках нашего региона».

На карте информационных технологий позиции Армении еще больше улучшились именно благодаря Всемирному конгрессу по информационным технологиям, убежден президент Союза предприятий информационных технологий Карен Варданян. По его словам, результаты будут видны позже.

«Я знаю многих людей, которые прямо сейчас ведут переговоры с армянскими компаниями в нескольких направлениях, я считаю, что результаты станут видны в течение одного-двух лет, потому что ясно, что если коммерческие переговоры начнутся сегодня, они завершатся в течение нескольких месяцев, а на то, чтобы они были реализованы, нужно один-два года», - сказал Варданян.

Для участия в самом престижном международном конгрессе в сфере информационных технологий в Армению прибыли более 6000 гостей из 70 стран мира, среди них видные деятели ИТ-сферы. Специально для участия в конгрессе в Ереван прибыли вице-президенты компаний Google, Siemens, Ericsson и другие авторитетные представители сферы, а также основатель и солист рок-группы System of a Down Серж Танкян. Американская телезвезда армянского происхождения Ким Кардашьян также прибыла в Армению по случаю конгресса.