Ким Кардашьян: Моя мечта - создать фабрику SKIMS в Армении

Вдохновленная ароматами армянских цветов всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян по отъезде из Армении будет думать о создании нового парфюма.

Об этом Ким Кардашьян заявила, выступая в качестве докладчика на Всемирном конгрессе по информационным технологиям WCIT-2019 в Ереване. Она отметила, насколько впечатлена своим вторым визитом в Армению. «Это отличная идея. Что-то, что я никогда не делала. Я была вдохновлена вчера, когда мы ехали на машине по дорогам Армении. Я думаю о создании духов на основе ароматов армянских цветов», - сказала она.

Мегазвезда Кардашьян, у которой в соцсетях насчитывается 250 миллионов подписчиков, также сообщила, что уезжает в Соединенные Штаты с четырьмя новыми идеями. За кулисами во время краткого брифинга с журналистами Радио Азатутюн попыталось выяснить, какие хорошие новости она привезла для жителей Армении, о чем намекала в своем микроблоге в Twitter накануне своего визита в Армению.

Радио Азатутюн: - Г-жа Кардашьян, Вы чуть раньше со сцены рассказали об армянских цветах, сказали, что это Вас вдохновляет и что Вы собираетесь создать новый продукт, который будет связан с армянскими цветами. Но перед приездом в Армению Вы сказали, что у вас есть хорошие новости для жителей Армении. Означает ли это, что Вы собираетесь начать какой-то бизнес или сделать инвестиции здесь, в нашей стране?

Ким Кардашьян: - Я веду переговоры с рядом крупных армянских инвесторов, пытаясь, возможно, найти здесь фабрику, где смогут производить мое утягивающее нижнее белье, и мы пытаемся понять, какого типа фабрики здесь существуют, которые могут производить подобную продукцию.

Радио Азатутюн: - То есть, Вы намерены привезти свой бренд SKIMS в Армению?

Ким Кардашьян: - Да, в ходе этого визита я пытаюсь сделать именно это. Сегодня вечером у меня встреча, на которой это будет обсуждаться. Это очень важный вопрос для меня. И, например, PicsArt, представитель которого был вместе со мной на сцене, я работаю с ними, и мы посетим их офис. Я очень люблю работать с армянскими компаниями, с компаниями, работающими в Армении, и моя мечта – создать фабрику SKIMS здесь, в Армении. А если это не удастся, по крайней мере, сделать что-то подобное. Я бы очень этого хотела.

Сделавшая блестящую карьеру мать четырех детей Ким Кардашьян перед многотысячным залом рассказала, как она достигла этой славы: четкой цели стать публичным человеком у нее не было, просто она по натуре организованный человек, всегда стремящийся побеждать. И история ее успеха состоит из ошибок и достижений. Она обратилась к женщинам с воодушевляющим призывом: «Главное не сломаться».

Уже в беседе с несколькими журналистами Ким Кардашьян также сказала, что своей жизнью показывает, что всегда можно открыть новые двери. Одним из ярких примеров этого является вовлеченность телезвезды в сферу защиты прав человека. По примеру отца она изучает юриспруденцию. «Я действительно хочу получить юридическое образование, потому что чувствую, что чем больше я буду знать о законе, тем больше у меня будет возможностей изменить его. Я думаю, что мой отец действительно повлиял на это решение. Но я знаю, что он принял был любое мое решение. Много лет назад он объяснил мне, как трудно войти в эту сферу. Он был лучшим отцом, который с уважением относился к любому принятому нами решению».

Говоря о семье, Кардашьян подчеркнула, что для нее было большой честью крестить детей в Армении. Это воспоминание останется с ней навсегда.

На вопрос, не подвергает ли она свою личную жизнь опасности, выставляя все подробности жизни на публику, Кардашьян ответила, что поначалу не знала, что означает privacy (конфиденциальность), но с возрастом, когда у вас появляются дети, вы понимаете, что существуют вопросы безопасности. «Моя цель - воспитать очень хороших, порядочных детей. И пока они именно такие. Я очень горжусь тем, что они чрезвычайно скромные и нормальные, хотя пока многого не понимают. Так что, это то, над чем, я чувствую, мне нужно очень усердно работать», - сказала она.

Сегодня многие политики представлены в социальных сетях. На вопрос, что она думает об активности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в соцсетях, Ким Кардашьян ответила: «Почему бы и нет, если это может быть полезным?»