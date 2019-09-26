Гостиница «Голден Пелес» в Цахкадзоре передана в дар государству. Решение было утверждено сегодня на заседании правительства.

Дар включает в себя здание гостиницы, принадлежащей бывшему главе Таможенной службы Армену Аветисяну, которое оценивается в более чем 7 млрд драмов (14,7 млн долларов), а также находящееся в нем движимое имущество.

Министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян отметил, что планируется в годичный срок обеспечить выполнение работ по сдаче-приему имущества. Имущество будет закреплено за Комитетом по управлению государственным имуществом с целью дальнейшей эксплуатации для нужд государства.

Вице-премьер Тигран Авинян подчеркнул, что до конца года нужно решить вопрос дальнейшего использования имущества.

По завершении заседания правительства в беседе с журналистами тему затронул также председатель Комитета по управлению государственным имуществом Нарек Бабаян.

«Были предложения как об аренде, так и о покупке гостиницы. Все движимое и недвижимое имущество оценено примерно в 16,5 млн долларов», - сказал он, отметив, что в случае продажи правильным является вариант аукциона с торгами.

Члены семьи бывшего руководителя Таможенной службы Армена Аветисяна, в рамках возбужденного 19 ноября 2018 года уголовного дела, представили в Комитет по управлению государственным имуществом заявление об их желании передать гостиницу «Голден Пелес» в дар государству.