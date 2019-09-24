В Армении и Нагорном Карабахе стартовали широкомасштабные стратегические военные учения

В Армении с сегодняшнего дня объявлено условное военное положение. С раннего утра в Вооруженных силах стартовали широкомасштабные стратегические военные учения, в которых принимают участие также государственные органы и органы местного самоуправления.



На встрече с журналистами некоторые подробности об учениях представил начальник информационного отдела аппарата Генштаба ВС Армении, полковник Самвел Асатрян: «Цель учений – проверка на практике планов развертывания и боевого применения Вооруженных сил РА, тренировка вовлеченных сил и средств, передача практического опыта по выполнению мобилизационных задач государственным органам и органам местного самоуправления Армении, руководящим звеньям ВС и мобилизационным ресурсам».



Учения продлятся до 5 октября. В ходе учений различными подразделениями ВС с применением боевого огня будет осуществлено поражение условных целей.

«Граждане Республики Армения мужского пола уже собираются напротив военкоматов и выражают желание как можно скорее пополнить ряды войск, что оценивается положительно. Однако, в то же время, передаю призыв начальника Генштаба ВС народу – сохранять спокойствие, соответствующие сроки установлены планами ВС, и все согласно порядку пополнят ряды Вооруженных сил», - отметил Асатрян.

Параллельно с проходящими в Армении военными учениями в Нагорном Карабахе проводятся одноименные военные учения. В Армии обороны НК сообщают, что на данном этапе военных учений воинские части Армии обороны по тревоге были приведены в полную боевую готовность, начались процессы занятия районов развертывания и оборудования командных пунктов и пунктов управления.

Примечательно, что всего несколько дней назад на юго-восточном направлении карабахско-азербайджанской линии соприкосновения азербайджанцы предприняли попытку диверсионного проникновения. Согласно Министерству обороны Нагорного Карабаха, в результате грамотных действий постового состава Армии обороны противник был отброшен на исходные позиции, оставив на нейтральной территории одного погибшего, Армия обороны потерь не понесла. Азербайджан подтвердил гибель своего военнослужащего, однако попытку диверсии опроверг.