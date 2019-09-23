Азербайджан подтверждает гибель своего солдата и опровергает информацию о диверсии

Министерство обороны Азербайджана подтвердило гибель военнослужащего Рамина Абдурахманова, сообщает информагентство «Туран».

Согласно азербайджанской стороне, солдат заблудился и был убит противником на нейтральной территории между позициями сторон.

Между тем, армянская сторона ранее сообщила о попытке диверсионного проникновения с азербайджанской стороны, которая, согласно Министерству обороны Нагорного Карабаха, была пресечена.

«22 сентября в районе 16:15 в направлении одной из боевых позиций, расположенных на юго-восточном направлении линии соприкосновения, «противник предпринял попытку диверсионного проникновения. В результате грамотных действий постового состава Армии обороны противник был отброшен на исходные позиции, оставив на нейтральной территории одного погибшего. Армия обороны потерь не понесла», - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Армии обороны Нагорного Карабаха.

Информацию о попытке диверсии Минобороны Азербайджана опровергает, однако пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха сообщила, что некоторые эпизоды попытки диверсионного проникновения были зарегистрированы видеокамерами Армии обороны.

Азербайджанская сторона также сообщает, что для безопасной эвакуации тела погибшего солдата направлено обращение в представительство МККК в Азербайджане.