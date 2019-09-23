В Карабахе сообщили о пресечении попытки диверсионного проникновения с азербайджанской стороны

Согласно сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, накануне была пресечена попытка диверсионного проникновения с азербайджанской стороны.

В сообщении отмечается, что 22 сентября в районе 16:15 в направлении одной из боевых позиций, расположенных на юго-восточном направлении линии соприкосновения, «противник предпринял попытку диверсионного проникновения».

«В результате грамотных действий постового состава Армии обороны противник был отброшен на исходные позиции, оставив на нейтральной территории одного погибшего. Армия обороны потерь не понесла», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Армии обороны также отметили, что некоторые эпизоды попытки диверсионного проникновения были зарегистрированы видеокамерами Армии обороны.

Азербайджанские источники об инциденте никакой информации пока не сообщают.