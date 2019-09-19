Премьер представил правительству временно исполняющих обязанности глав СНБ и Полиции

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, временно исполняющим обязанности директора Службы национальной безопасности (СНБ) назначен заместитель директора СНБ Эдуард Мартиросян, а временно исполняющим обязанности начальника Полиции назначен первый заместитель начальника Полиции, полковник Арман Саргсян.

«Я принял решение о назначении заместителя директора Службы национальной безопасности Армении Эдуарда Мартиросян временно исполняющим обязанности директора СНБ, а первого заместителя начальника Полиции Армана Саргсяна – временно исполняющим обязанности начальника Полиции. Сообщу, что это статус, определенный законодательством Республики Армения, и наши коллеги в этом статусе обладают всей полнотой полномочий для руководства двумя системами. Я хочу пожелать успеха и поздравить наших коллег. То есть, в формальном плане мы ожидаем подписания президентом и опубликования соответствующего указа. В данный момент мы можем поздравить наших коллег и пожелать им успеха в их предстоящей деятельности», - отметил премьер-министр.

В предыдущие дни были уволены директор СНБ Артур Ванецян и начальник Полиции Валерий Осипян. Последний, однако, в тот же день был назначен главным советником премьер-министра, а Ванецян продолжит возглавлять Федерацию футбола Армении.



Примечательно, что и полковник Эдуард Мартиросян, и полковник Арман Саргсян указами президента республики были назначены заместителями после бархатной революции. Саргсян - 18 мая прошлого года, а Мартиросян – 16 октября прошлого года.

Оба полковника на протяжении примерно двух десятков лет проработали в соответствующих силовых структурах. Арман Саргсян 1978 года рождения работает в полиции с 2000 года, а Эдуард Мартиросян 1974 года рождения, согласно публикациям СМИ, работает в рядах СНБ с 1998 года.



На вопрос, почему выбор пал именно на этих двух лиц, пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян ответил: «Обе структуры являются структурами при премьер-министре, и соответственно премьер-министр решает, кого и на какую должность назначить. Эти назначения были сделаны в рамках его решений».