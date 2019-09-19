СНБ – это не личность, а система, которая придет за всеми коррупционерами и шпионами - премьер

Некоторым коррупционерам показалось, что в Службе национальной безопасности (СНБ) неразбериха и они могут в этот период «устраивать свои мутные дела». Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В новой Армении СНБ – это не личность, а система, и она придет за всеми действующими и бывшими коррупционерами, шпионами и другими подобными элементами», - подчеркнул Пашинян в своем посте.

По его словам, это касается также Следственного комитета, Специальной следственной службы, Генпрокуратуры, полиции и следственного управления Комитета по госдоходам.

«Полумер в борьбе против коррупции и преступности не будет. Ограбившие и грабящие народ окажутся в тюрьме. Понимаю, что это звучит нехорошо, но другого варианта нет», - написал Пашинян.