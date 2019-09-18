Премьер-министр должен объяснить, почему были уволены Ванецян и Осипян - представители гражданского общества

Представители гражданского общества убеждены, что премьер-министр Никол Пашинян должен объяснить, почему были уволены директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян и начальник Полиции Валерий Осипян, общественность должна быть проинформирована о том, что происходит в силовых структурах.

Отметим, что за прошедшие 1,5 года премьер-министр публично не высказывал недовольства работой Валерия Осипяна и Артура Ванецяна. Более того, по предложению Никола Пашиняна всего два месяца назад и Осипяну, и Ванецяну было присвоено звание генерал-майора.

Непредоставление объяснений стало бы продолжением обычая прежней власти

Правозащитник Артур Сакунц подчеркивает, что как Пашинян давал объяснения в связи со своими назначениями, точно так же он должен объяснить, почему уволил двух чиновников, чтобы общественность поняла обоснованность этих решений.

«Непредоставление объяснений или обоснований стало бы продолжением обычая прежней власти. Если помните, мы хотя бы получали объяснения, когда выражали свое несогласие в связи с этими назначениями Никола Пашиняна, и мы ожидаем объяснений в том же духе в связи с отказом от этих назначений касательно и главы СНБ, и начальника Полиции, и вообще всех остальных. Это не вторичные назначения, в конечном счете, будут еще отставки, власть обязана давать объяснения, информировать общественность, чтобы мы могли оценить обоснованность этих увольнений», - отметил Артур Сакунц.

Я даже выражу сожаление, если Валерий Осипян сейчас уйдет - Жанна Алексанян

Правозащитница Жанна Алексанян также подчеркивает, что общественность должна быть проинформирована о том, почему Ванецян и Осипян покинули свои посты.

«Фон этих слухов ни о чем хорошем не говорит, даже о записи директора СНБ об отставке высказались очень негативно, сказав, что недопустимо, но, наверное, человек хотел что-то сказать и поэтому написал, так что я считаю, что допустимо, потому что мы ничего другого не слышим о том, почему его увольняют», – сказала Алексанян.

Правозащитница напоминает, что когда премьер-министр Никол Пашинян назначил Осипяна на должность начальника полиции, она критиковала это решение, но теперь изменила свое отношение и считает, что бывший начальник полиции предпринимал позитивные изменения.

«Мое мнение об Осипяне изменилось в положительную сторону, я являюсь членом Общественного совета Полиции, я вижу, что Осипян внутри внес изменения, он очень хотел изменить и работал в этом направлении», - отметила Алексанян.

На вопрос Радио Азатутюн, что, например, Осипян хотел изменить, Жанна Алексанян ответила: «Авторитет полиции, вы знаете насколько он низкий среди общественности, и он хотел поднять авторитет полиции. Я даже выражу сожаление, если Валерий Осипян сейчас уйдет».

Артур Сакунц, однако, отмечает, что со сменой руководителей проблемы не решатся, и в СНБ, и в Полиции необходимы системные изменения.

«До тех пор, пока этого нет, я вас уверяю, постоянно будет возникать необходимость смены руководителей. То есть, это обусловлено не столько образом действий руководителя, сколько институциональными, системными рамками», - подчеркнул Артур Сакунц.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает деятельность Валерия Осипяна за прошедшие 1,5 года, Артур Сакунц ответил: «Когда конференция ЛГБТ-христиан не состоялась, полиция заявила, что они не могут обеспечить безопасность, то есть, это позор, когда полиция не выполняет свою функцию. Когда имело место насилие против участников акции протеста против эксплуатации Амулсара, это, конечно, было несоразмерно, на проспекте Баграмяна это также было несоразмерно. Мы всегда отмечали, что полиция не изменилась, то есть не претерпела изменений».

Напомним, в мае 2018 года, когда Никол Пашинян заявил, что решил назначить начальником полиции Валерия Осипяна, который всем был известен в дни революции как руководящий силами полиции во время акций протеста, премьер пояснил, что принял символическое решение, цель которого - «ликвидировать в Армении культуру колючей проволоки».

После назначения Артура Ванецяна и Валерия Осипяна на должности глав СНБ и Полиции Пашинян подчеркнул, что они должны выполнять серьезные функции по борьбе с коррупцией, от этого будет зависеть оценка их работы. «Народ должен увидеть ощутимые результаты», - примерно 1,5 года назад сказал премьер-министр.