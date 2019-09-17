«Азербайджан не рассматривает свое участие в ОДКБ в какой-либо форме» - Гаджиев

«Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя»,- заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Для Армении это стало такой фобией, что Ереван поставил вопрос на обсуждение, причем при отсутствии официального заявления со стороны Азербайджана», - добавил азербайджанский чиновник.

Гаджиев подчеркнул, что хотя Баку в перспективе не рассматривает свое участие в организации, однако «Азербайджан пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ и обсуждаемыми в организации вопросами».

Напомним, это заявление высокопоставленного чиновника Азербайджана последовало за озвученным в Ереване заявлением вице-премьера России о том, что он не исключает предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в возглавляемом Москвой военном блоке. «Это касается не только Азербайджана. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ, а также с Азербайджаном, то поверьте, Россия не заинтересована в разжигании [карабахского] конфликта, наоборот, будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет», - в частности, сказал Юрий Борисов.

На фоне развивающегося в прошедшие годы впечатляющими темпами российско-азербайджанского политического и военно-технического сотрудничества российские и азербайджанские СМИ, экспертное сообщество, а также депутаты обеих стран с прошлого года активно обсуждают возможность членства Азербайджана или получения им статус наблюдателя в ОДКБ.

Между тем, официальный Ереван заявил, что если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения использует свое право вето. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть должно быть получено также и согласие Армении.

У Азербайджана стратегические отношения с тремя из шести членов сформированного в 1992 году военного блока - с Россией, Беларусью и Казахстаном. В частности, Москва и Минск являются ведущими поставщиками оружия Азербайджану. К примеру, Россия является страной номер один, поставляющей Баку вооружение, по разным оценкам, львиная доля вооружений, приобретенных Азербайджаном в последние годы, была закуплена у России.

Осенью прошлого года российский «Коммерсантъ» со ссылкой на свои дипломатические источники написал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев хотел принять участие в саммите ОДКБ в качестве гостя, но армянская сторона воспрепятствовала этому. Участие Алиева пытался инициировать президент Казахстана Нурсултан Назарбаев при поддержке белорусского коллеги Александра Лукашенко.