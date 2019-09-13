Официальный Ереван не спешит комментировать вопрос о том, противоречит ли вчерашнее заявление вице-премьера России стратегическому характеру отношений двух стран.
Юрий Борисов, вчера в Ереване принимавший участие в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил, что Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в ОДКБ, наоборот, организация будет приветствовать сотрудничество со всеми постсоветскими странами, включая Азербайджан.
«Без согласия Армении любой комментарий, мнение или позиция просто останутся таковыми», - отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
На вопрос Радио Азатутюн, не противоречит ли это заявление стратегическим отношениям между Арменией и Россией, Нагдалян ответила: «Я указала все критерии, которым должен соответствовать наблюдатель и партнер».
Пресс-секретарь МИД указала на устав ОДКБ, намекнув на то, что Азербайджан не может иметь какой-либо статус в ОДКБ. Кроме того, она напомнила о принципе ОДКБ: решения принимаются на основе консенсуса государств-членов организации.
«Что касается статуса партнера, а также статуса наблюдателя, они также должны иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ, не иметь конфликтов с другими государствами или государством и не иметь территориальных споров с соседями», - сказала Анна Нагдалян.
Вчера в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ также принимал участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, который уклонился от ответа на вопрос о продаже Россией оружия Азербайджану, ограничившись кратким комментарием о том, что он продажей оружия не занимается.
Сегодня этот вопрос также был задан пресс-секретарю МИД Армении. Нагдалян ответила, что официальный Ереван неоднократно поднимал вопрос о продаже оружия Азербайджану некоторыми странами ОДКБ.
«Наша позиция заключается в том, что это оказывает негативное влияние как на авторитет организации, так и на атмосферу сотрудничества. Наша обеспокоенность услышана, я могу это зафиксировать. Мы будем последовательно предпринимать шаги, чтобы исключить иллюзию применения силы или угрозы применения силы в отношении государства-члена ОДКБ», - подчеркнула Нагдалян.
В МИД Армении пока не уточняют, встретятся ли в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян лишь отметила, что сопредседатели Минской группы предложили организовать встречу и с обеих сторон было дано согласие.
«Где она состоится и в какие сроки, мы неоднократно говорили, что есть принцип: мы объявляем об этом в согласованном порядке. Армянская сторона никогда не нарушала и не нарушит этот принцип», - отметила пресс-секретарь МИД.
МИД Армении жестко отреагировал на ноту протеста Азербайджана в связи с визитом группы французских депутатов в Нагорный Карабах, сочтя это продолжением преступлений, осуществленных Азербайджаном против народа Карабаха.
«В вопросе объяснений французским депутатам азербайджанская сторона сделала принципиальную ошибку. Права человека касаются людей, в том числе тех людей, которые живут в Арцахе. Отказ народу Арцаха в реализации своих прав - это не что иное, как дегуманизация народа Арцаха, что также является продолжением массовых преступлений, совершенных Азербайджаном против народа Арцаха», - подчеркнула Нагдалян.
Прибывшие на днях в Степанакерт французские депутаты возложили цветы к мемориалам жертвам Геноцида армян и погибшим в Карабахской войне. Французский депутат Валери Буайе, выступая в парламенте Карабаха, сказала, что намерена рассказать об увиденном в Карабахе во Франции и напомнить миру об этом забытом конфликте.
В ответ официальный Баку включил имена 7 французских депутатов в «черный список». Азербайджан призвал правительство Франции «принять решительные меры для предотвращения незаконных визитов парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии