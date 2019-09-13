Официальный Ереван не спешит комментировать вопрос о том, противоречит ли вчерашнее заявление вице-премьера России стратегическому характеру отношений двух стран.

Юрий Борисов, вчера в Ереване принимавший участие в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил, что Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в ОДКБ, наоборот, организация будет приветствовать сотрудничество со всеми постсоветскими странами, включая Азербайджан.

«Без согласия Армении любой комментарий, мнение или позиция просто останутся таковыми», - отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

На вопрос Радио Азатутюн, не противоречит ли это заявление стратегическим отношениям между Арменией и Россией, Нагдалян ответила: «Я указала все критерии, которым должен соответствовать наблюдатель и партнер».

Пресс-секретарь МИД указала на устав ОДКБ, намекнув на то, что Азербайджан не может иметь какой-либо статус в ОДКБ. Кроме того, она напомнила о принципе ОДКБ: решения принимаются на основе консенсуса государств-членов организации.

«Что касается статуса партнера, а также статуса наблюдателя, они также должны иметь дипломатические отношения со всеми государствами-членами ОДКБ, не иметь конфликтов с другими государствами или государством и не иметь территориальных споров с соседями», - сказала Анна Нагдалян.

Вчера в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ также принимал участие исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, который уклонился от ответа на вопрос о продаже Россией оружия Азербайджану, ограничившись кратким комментарием о том, что он продажей оружия не занимается.

Сегодня этот вопрос также был задан пресс-секретарю МИД Армении. Нагдалян ответила, что официальный Ереван неоднократно поднимал вопрос о продаже оружия Азербайджану некоторыми странами ОДКБ.

«Наша позиция заключается в том, что это оказывает негативное влияние как на авторитет организации, так и на атмосферу сотрудничества. Наша обеспокоенность услышана, я могу это зафиксировать. Мы будем последовательно предпринимать шаги, чтобы исключить иллюзию применения силы или угрозы применения силы в отношении государства-члена ОДКБ», - подчеркнула Нагдалян.

В МИД Армении пока не уточняют, встретятся ли в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян лишь отметила, что сопредседатели Минской группы предложили организовать встречу и с обеих сторон было дано согласие.

«Где она состоится и в какие сроки, мы неоднократно говорили, что есть принцип: мы объявляем об этом в согласованном порядке. Армянская сторона никогда не нарушала и не нарушит этот принцип», - отметила пресс-секретарь МИД.

МИД Армении жестко отреагировал на ноту протеста Азербайджана в связи с визитом группы французских депутатов в Нагорный Карабах, сочтя это продолжением преступлений, осуществленных Азербайджаном против народа Карабаха.

«В вопросе объяснений французским депутатам азербайджанская сторона сделала принципиальную ошибку. Права человека касаются людей, в том числе тех людей, которые живут в Арцахе. Отказ народу Арцаха в реализации своих прав - это не что иное, как дегуманизация народа Арцаха, что также является продолжением массовых преступлений, совершенных Азербайджаном против народа Арцаха», - подчеркнула Нагдалян.

Прибывшие на днях в Степанакерт французские депутаты возложили цветы к мемориалам жертвам Геноцида армян и погибшим в Карабахской войне. Французский депутат Валери Буайе, выступая в парламенте Карабаха, сказала, что намерена рассказать об увиденном в Карабахе во Франции и напомнить миру об этом забытом конфликте.

В ответ официальный Баку включил имена 7 французских депутатов в «черный список». Азербайджан призвал правительство Франции «принять решительные меры для предотвращения незаконных визитов парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана».