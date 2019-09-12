Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в ОДКБ - вице-премьер РФ

Россия не против того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), наоборот, организация будет приветствовать сотрудничество со всеми постсоветскими странами, включая Азербайджан. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Это касается не только Азербайджана. ОДКБ всегда будет приветствовать сотрудничество со всеми бывшими республиками СССР. Мы когда-то были все единой семьей, у нас очень много общего. Это касается и определенного баланса, скажем так, военных сил всех бывших республик. Мы ведем очень взвешенную и вдумчивую политику, что касается военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ, а также с Азербайджаном, то поверьте, Россия не заинтересована в разжигании [карабахского] конфликта, наоборот, будет способствовать, чтобы конфликт сошел на нет», - сказал вице-премьер РФ.

Борисов в Ереване участвовал в заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Российский чиновник подчеркнул: «Решения в ОДКБ принимается коллективно. После обсуждений, если организация примет необходимость такого решения, то оно будет принято в соответствии с уставом, регламентом и правилами организации».

Напомним, на днях парламент Армении обсуждал проект изменений в устав ОДКБ, который стал предметом бурных дискуссий депутатов. Одно из изменений касалось уточнения требований для предоставления другим государствам статуса наблюдателя в ОДКБ. Некоторые парламентарии выразили свою озабоченность в связви с тем, что Азербайджан может получить статус наблюдателя в ОДКБ.

Депутат правящей фракции «Мой шаг», председатель постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не может получить статус наблюдателя в ОДКБ, поскольку официальный Ереван не обеспечит консенсус для принятия соответствующего решения в организации.

Может ли Азербайджан иметь какой-либо статус в ОДКБ? Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, участвующий в ереванском заседании, в ответ на этот вопрос Радио Азатутюн пояснил, что секретариат не получал подобного обращения или заявления. Он удивлен, что ведутся подобные обсуждения.

«Все заявления или заявки на получение статуса партнера, наблюдателя, члена ОДКБ в установленном порядке должны быть представлены в секретариат. У меня нет заявления от Азербайджана или чего-то подобного», - ответил Семериков.

Он заверил, что вопрос предоставления Азербайджану статуса наблюдателя, партнера или члена не обсуждался. Семериков подчеркнул, что вопросы членства, партнерства, наблюдательства и другие вопросы в ОДКБ принимаются на основе строгого консенсуса. То есть, если нет согласия одной из шести стран-членов, не может быть принято решение о предоставлении той или иной стране какого-либо статуса в ОДКБ.

«Этот вопрос не обсуждался. Кто-то с трибуны выразил свое личное, субъективное мнение, и началось обсуждение этого вопроса. Понимаете, что это неправильно? Существуют процедурные правила, которые приняли руководители стран-членов ОДКБ. Есть требования к партнеру и наблюдателю, и они должны безоговорочно выполняться. Лишь после этого может быть обсужден вопрос статуса другой страны в организации. Почитайте на нашем сайте, какие требования предъявляются, и все станет ясно», - отметил и. о. генсека ОДКБ.

Семериков уклонился от ответа на вопрос Радио Азатутюн о продаже российского оружия Азербайджану, ограничившись лишь кратким комментарием: «Знаете, я не продаю оружие».