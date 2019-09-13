Баку направил ноту протеста Парижу в связи с визитом французских депутатов в Карабах

Министерство иностранных дел Азербайджана направило официальному Парижу ноту протеста в связи с визитом французских депутатов в Нагорный Карабах.

«Мы решительно осуждаем этот незаконный визит французских парламентариев», - заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана, добавив, что «в связи с этим посол Франции в Азербайджане был вызван в МИД».

Согласно официальному сообщению, в ноте протеста МИД Азербайджана особо подчеркнул, что «такие визиты серьезно ослабляют усилия Минской группы ОБСЕ, в том числе Франции, по дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также наносят ущерб авторитету Франции как посредника в переговорном процессе».

Французская парламентская делегация прибыла в Степанакерт в конце прошлой недели, французские депутаты возложили цветы к мемориалам жертвам Геноцида армян и погибшим в Карабахской войне.

«У нас состоялась искренняя и волнующая встреча с министром иностранных дел Карабаха Масисом Маиляном, это возможность для нас заявить о ситуации, сложившейся вокруг Карабаха»: - накануне в Twitter написала член группы, французский депутат Валери Буайе, которая несколько лет назад стала автором законопроекта, устанавливающего уголовное наказание за отрицание факта Геноцида армян.

Позже, выступая в парламенте Карабаха, Буайе сказала, что намерена рассказать об увиденном в Карабахе во Франции и напомнить миру об этом забытом конфликте.

В ответ МИД Азербайджана включил имена Буайе и ее шести коллег, посетивших Карабах, в «черный список», призвав правительство Франции «принять решительные меры для предотвращения незаконных визитов парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана»

В целом, по состоянию на 2 сентября, в список нежелательных для Азербайджана лиц включены имена 852 иностранцев, более 50 из которых представляют Францию.