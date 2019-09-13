МИД Азербайджана: У Пашиняна нет выбора, кроме как вести переговоры с Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что Армения обречена на переговоры с Азербайджаном по урегулированию нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Господин Пашинян должен уяснить, что сторона, которая подвергает переговорный процесс давлению со стороны националистов-провокаторов, безусловно, будет проигравшей. Поэтому у него [Пашиняна] нет иного выбора, кроме как вести переговоры с Азербайджаном при посредничестве Минской группы ОБСЕ», - в частности, заявило внешнеполитическое ведомство Азербайджана, добавив, что «чем быстрее армянское руководство начнет двигаться в этом направлении последовательным и необратимым образом, тем скорее армянский народ сможет стать на путь устойчивого развития в мире со своими соседями».

Ереван и Баку в последний раз вели переговоры вокруг урегулирования карабахского конфликта в июне этого года в Вашингтоне под эгидой Минской группы ОБСЕ.

МИД Армении пока не уточняет, встретятся ли в ходе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Армении и Азербайджана. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагладян отметила, что сопредседатели Минской группы предложили организовать встречу и с обеих сторон было дано согласие.

Официальный Баку в последнее время периодически озвучивает резкую критику в адрес армянских властей, в частности, в связи с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна, сделанным 5 августа в Степанакерте, о том, что «Арцах [Нагорный Карабах – ред.] – это Армения и точка». Власти Азербайджана заявили, что это заявление Пашиняна носит провокационный характер и ставит регион на грань серьезного кризиса. «Ответственность за создавшуюся ситуацию полностью ложится на Армению», - заявил официальный Баку.