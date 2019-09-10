«Выбрали, чтобы нас лишил куска хлеба?» - акция протеста сотрудников «Санитек» перед зданием мэрии

В начале 3-й сессии Совета старейшин Еревана в зале звучал торжественный гимн, а у входа в здание мэрии собрались сотрудники компании «Санитек»: водители, рабочие. Они уже несколько дней, как остались без работы, и у них есть требования к мэрии.

«Сегодня без уведомления около 600 человек остаются без работы, может он за это ответить?» - сказал один из участников акции протеста.

«Как они могут оставлять содержащих семьи людей без работы? Выбрали, чтобы нас лишил куска хлеба? Мы чувствовали себя нормально, мы не чувствовали себя обманутыми, нам платили зарплату каждый месяц вовремя», - отметил другой сотрудник компании «Санитек», ответственной за вывоз мусора в Ереване.

Сотрудников «Санитек» не только беспокоило то, что они остались без работы, они также требовали выплатить им зарплату за август. Они получили от своей компании ответ, что в невыплате зарплаты виновата мэрия, которая не перечислила деньги.

«Наш директор сказал, что мэрия не перечислила [деньги], мы собрались здесь, чтобы узнать, в чем проблема, что не перечислила. Это наша проблема, что не перечислила? Мы хотим это четко знать», - сказал один из протестующих.

Мэр Еревана Айк Марутян считает эту акцию протеста направляемой, он заверил, что мэрия Еревана, как полагается, перечислила «Санитек» причитающиеся средства. В компании, по словам Марутяна, и в прошлом были задержки с выплатой зарплат.

«То, что пытается сказать компания «Санитек», что причиной этого [является мэрия], ничего такого нет, потому что штрафы составили 9% от общей перечисленной суммы», - сказал мэр Еревана.

И Айк Марутян, и глава коммунального предприятия по вывозу мусора заявили, что люди, оставшиеся без работы по причине бездействия «Санитек», могут получить работу в новосозданном коммунальном предприятии.

«Нам нужны сотрудники, люди могут прийти, пройти собеседование и поступить на работу, мы готовы, тем более, что мы сейчас активно пополняем наш персонал», - подчеркнул Марутян.

С конца августа компания «Санитек» перестала заниматься вывозом мусора в Ереване. В компании утверждают, что причиной являются финансовые проблемы. Представитель «Санитек» заявил, что мэрия Еревана не выплатила компании более 330 млн драмов (около 690 тыс. долларов).

Ранее из «Санитек» Радио Азатутюн сообщили, что компания находится на грани банкротства из-за штрафов муниципалитета и давления со стороны Комитета государственных доходов (КГД).

Еще в феврале было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты со стороны «Санитек» налогов в особо крупных размерах. По данным КГД, «Санитек» не выплатил в госбюджет налогов на сумму в 0,5 млрд драмов (более 1 млн долларов).

Ранее «Санитек» начала предарбитражный процесс против правительства Армении. В настоящее время в компании воздерживаются от комментариев по поводу того, на какой стадии находится данный процесс.

В то время как развивается конфликт между муниципалитетом и компанией «Санитек», проблемы с вывозом мусора в Ереване продолжаются. Они длятся уже более года. Жалобы жителей разных частей города остаются прежними: мусор не вывозится на протяжении многих дней. Сейчас вывозом мусора в Ереване занимается только коммунальное предприятие, которое было основано после того, как начались проблемы с вывозом мусора в армянской столице.

По словам члена фракции «Мой шаг» Совета старейшин Еревана Айка Ованнисяна, в ближайшее время число мусороуборочных машин коммунального предприятия увеличится и до конца сентября состояние с вывозом мусора в столице станет удовлетворительным.

«Наши граждане уже в полной мере почувствуют изменения, и я не думаю, что снова возникнут проблемы», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал Ованнисян.