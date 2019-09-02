Компания «Санитек» готова возобновить вывоз мусора, если муниципалитет Еревана заплатит ей

«Санитек» уже пятый день не занимается вывозом мусора в Ереване. В компании утверждают, что причиной являются финансовые проблемы. Представитель «Санитек» утверждает, что мэрия Еревана не выплатила компании более 330 миллионов драмов (около 690 тыс. долларов).

«К сожалению, работа больше не ведется исключительно из-за финансового положения. У компании нет финансовых средств для приобретения топлива, в частности дизельного топлива, чтобы иметь возможность предоставлять свои услуги, а также выполнять все другие финансовые обязательства», - отметила ответственная по связям с общественностью «Санитек» Кнарик Аракелян.

В компании считают, что только часть из более чем 330 миллионов драмов удержана из выплат законно, путем наложения штрафов, в то время как остальная часть, по словам представителя компании, удерживается незаконно, и поэтому они уже оспаривают это в суде.

Кнарик Аракелян отметила: «Они говорят, что это вытекает из контракта, что это результат провальной деятельности компании. То есть, «Санитек» не выполняет свои обязательства по контракту. Это единственный ответ, который мы до сих пор слышали».

Согласно двум контрактам, муниципалитет обязан ежегодно выплачивать «Санитек» сумму в 5 млрд. 200 млн. драмов (около 10.9 миллионов долларов). Однако компания, ответственная за вывоз мусора в Ереване, время от времени подвергается штрафам за недолжное предоставление услуг.

Накануне муниципалитет сообщил, что «Санитек» на протяжении нескольких дней не вывозит мусор в Ереване. Пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян отметил в заявлении, что каждый штраф, примененный мэрией, основан на зафиксированных фактах.

«По законодательству, для любого хозяйствующего субъекта, заключившего договорные отношения с мэрией Еревана, за невыполненную, плохо выполненную или недостаточно хорошо выполненную работу предусмотрены неблагоприятные правовые последствия, в том числе и применение штрафа, и с этой точки зрения «Санитек», конечно, не составляет исключения… Поведение компании «Санитек», отказывающейся от выполнения работы, предусмотренной договором, мы рассматриваем как вопиющее проявление очередного нарушения договорных обязанностей, которое, безусловно, будет иметь правовые последствия», - говорится в заявлении.

В то время как продолжается конфликт между муниципалитетом и компанией «Санитек», проблемы с вывозом мусора в Ереване продолжаются. Жалобы жителей разных частей города остаются прежними: мусор не вывозится на протяжении многих дней.

Сейчас вывозом мусора в Ереване занимается коммунальное учреждение, которое было основано после того, как начались проблемы с вывозом мусора в армянской столице.

Между тем, в компании «Санитек» заявляют, что они готовы возобновить вывоз мусора, но при условии, что муниципалитет оплатит их услуги.

Ранее из «Санитек» Радио Азатутюн сообщили, что компания находятся на грани банкротства из-за штрафов муниципалитета и давления со стороны Комитета государственных доходов (КГД).

Еще в феврале было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты со стороны «Санитек» налогов в особо крупных размерах. По данным КГД, «Санитек» не выплатил в госбюджет налогов на сумму в полмиллиарда драмов (более миллиона долларов).

Ранее «Санитек» начал предарбитражный процесс против правительства Армении. В настоящее время в компании воздерживаются от комментариев по поводу того, на какой стадии находится данный процесс.