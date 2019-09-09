В вопросе Амулсара «мы будем рядом с народом» - Царукян

«Мы будем рядом с народом в рамках наших возможностей», - заявил лидер партии «Процветающая Армения» (ППА) и одноименной парламентской фракции Гагик Царукян, отвечая сегодня на вопрос Радио Азатутюн о том, какими будут их шаги, если будет принято решение об эксплуатации Амулсарского золотоносного рудника.

На вопрос, поедет ли он в Амулсар, Царукян ответил: «Да, я тоже поеду. Если будет необходимость».

«Я не закрываю, я стою рядом с моим народом, повторяю: наше требование… народу нужно представить. Там сегодня живут люди, растут дети, будьте добры представить: если это не в ущерб, а на пользу, будет способствовать усилению, развитию, изменит положение народа, народ ведь может это представить?» - сказал Царукян.

«Мы должны постараться, чтобы не было потрясений, это нам не выгодно, только злой человек должен ожидать, чтобы в его стране были потрясения. Мы должны вместе, независимо от того, власть или оппозиция, реализовать такую полноценную программу, чтобы она была на пользу людям», - ответил лидер ППА на вопрос Радио Азатутюн о том, есть ли у него опасение, что эксплуатация рудника может привести к потрясениям.

В ответ на другой вопрос Радио Азатутюн Царукян сказал, что данную тему с премьер-министром Николом Пашиняном не обсуждал.

На замечание о том, что компания «Лидиан Армения» вложила 400 млн долларов инвестиций, лидер ППА возразил: «Но никто не задает вопрос: вы представляете, сколько это - 400 млн долларов? Там построили всего два хвостохранилища, привезли 50 единиц техники, как это может составить 400 млн?… На 400 млн можно построить примерно 10 заводов, с 20 тысячами рабочих. Но 50 единиц техники и два хвостохранилища, что это? Я как гражданин Армении, смотря со стороны, вижу, что там два разрушенных хвостохранилища и 40-50 единиц техники, это составляет порядка 30 млн».

На вопрос, готов ли он закрыть свои горнодобывающие производства во имя граждан Армении, Гагик Царукян ответил: «Никогда в этом не сомневайтесь». Он отметил, что готов закрыть оба своих горнодобывающих завода, если народ поднимет эту проблему и будет против них.

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня в прямом эфире в Facebook заявил, что в вопросе Амулсара остается при своем ранее высказанном мнении и что нет правовых оснований для запрета на эксплуатацию Амулсарского рудника. В прошлом месяце он заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника.