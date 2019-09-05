Пресс-секретарь премьер-министра: Обсуждение вокруг новой ОВОС еще не завершено

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил, что в настоящее время неясно, есть ли необходимость в новой Оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в связи с эксплуатацией Амулсарского золотоносного рудника, добавив, что продолжаются работы с целью предоставления общественности всеобъемлющей информации.

Нашумевшая видеоконференция, проведенная 29 августа во главе с премьер-министром Николем Пашиняном и с участием представителей различных армянских ведомств, а также компаний «Элард» и «Лидиан», завершилась решением дождаться ответа Министерства охраны природы о том, есть ли необходимость в проведении новой ОВОС. Ответ должен был быть дан до 4 сентября, однако вчера для общественности так не стало ясно, есть необходимость в новой ОВОС или нет.

«Я могу сделать уточняющее замечание. В частности, премьер-министр поручил Министерству охраны природы подготовить свои подходы к этому вопросу, что и было сделано. На вчерашнем заседании министр обстоятельно говорил на эту тему, и была достигнута договоренность продолжить обсуждения с целью предоставления общественности более всеобъемлющей информации», - сказал Карапетян.

На вопрос о сроках Карапетян ответил: «Я не могу сказать в данный момент. Но могу сказать одно, что государственные ведомства очень интенсивно работают, чтобы ответить на имеющиеся вопросы. Я в данный момент не могу дать окончательного ответа по той причине, что обсуждение не завершено».

Согласно сообщению пресс-службы премьер-министра, вчера в правительстве под председательством Никола Пашиняна состоялось совещание, посвященное ситуации вокруг программы Амулсара. Министр окружающей среды Эрик Григорян вкратце представил общую ситуацию и отметил, что представленные по ряду направлений исходные данные были неточными. Подводя итоги обсуждения, премьер-министр поручил всем заинтересованным ведомствам и институтам скоординированно работать, чтобы обеспечить всесторонний анализ и иметь полные данные для расследования.

В беседе с Радио Азатутюн эколог Анна Шахназарян отметила, что общественность ждет, какое решение, в конце концов, примут власти. «Мы ждем опубликования этого документа. Это документ, содержащий очень важную информацию. То, что делает общественность, то, что делаем мы, преследуя общественные интересы, защищая и отстаивая права людей, мы в нашей части можем прояснить вопросы. Почему правительство этого не делает?» - сказала она.

На днях стало известно, что руководитель следственной группы по делу Амулсара Юра Иванян и бывший министр охраны природы Арамаис Григорян, который в 2016 году утвердил экспертное заключение по эксплуатации Амулсарского рудника, являются родственниками. В Следственном комитете в связи с этим было назначено служебное расследование.

Пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян сегодня в беседе с Радио Азатутюн опровергла сообщения СМИ об увольнении руководителя следственной группы по делу Амулсара Юры Иваняна, добавив, что Иванян не подавал заявления об увольнении и продолжает пребывать в должности, а служебное расследование продолжается, и после его завершения будет принято решение.