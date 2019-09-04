Аппарат ЕГМУ собирается подать в суд на министра здравоохранения

Аппарат Ереванского государственного медицинского университета (ЕГМУ) собирается подать в суд на министра здравоохранения Арсена Торосяна в связи с заявлениями, сделанными им вчера после сорванной пресс-конференции.

Бывший советник Министерства здравоохранения по линии детской онкологии Геворк Тамамян вчера сорвал пресс-конференцию министра. Торосян заявил, что против него проводится кампания, организатором которой является бывший министр здравоохранения, ректор ЕГМУ Армен Мурадян.

Руководитель аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян в беседе с Радио Азатутюн перечислила несколько пунктов, включенных на данный момент в текст иска, который будет направлен в суд: «Я буквально процитирую его: «я хотел сменить состав совета попечителей медицинского университета, но мне не удалось». Как вы знаете, это входит в полномочия правительства, Министерства образования и науки. Сегодня я услышала комментарий, что как член правительства он имел право участвовать в принятии решений уполномоченного органа. Вновь повторяю, эти полномочия даны уполномоченному органу, и им является Министерство образования и науки».

Ректор ЕГМУ Армен Мурадян, в свою очередь, вчера заявил, что в свое время, говоря о солдатах, которые лечатся в реабилитационном центре «Защитник Отечества», министр здравоохранения сказал ему: «50 человек были инвалидами, и 50 человек умрут инвалидами. Зачем вы потратили столько денег?»

Пресс-секретарь министра Алина Никогосян на своей странице в Facebook написала, что Торосян подобного не говорил, это абсолютная ложь. Более того, министр в первые месяцы пребывания в должности предложил центру договор на госзаказ в размере 20 млн драмов и получил отказ.

Шушан Даниелян процитировала отрывок из вчерашнего интервью главы Минздрава Общественной телекомпании: «Министр в любом случае не опроверг, что видит некоторые проблемы по части финансового становления и наличия подобного центра».

Она добавила, что часть финансирования реабилитационного центра «Защитник Отечества» (197 млн драмов) предоставил фонд «Мой шаг», возглавляемый супругой премьер-министра.

Министр здравоохранения отметил, что кампанию против него организовал ректор ЕГМУ Армен Мурадян и что это началось год назад, когда они хотели изменить состав совета ЕГМУ, убрав оттуда представителей бывших властей.

ЕГМУ в текст своего иска включил также и этот пункт. Кстати, об этом вчера на своей странице в Facebook написал также сорвавший пресс-конференцию министра Геворк Тамамян.

Арсен Торосян сегодня ответил на это заявление, также подчеркнув, что одним из авторов организованной против него кампании является зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян, отец которого приказом министра был освобожден от должности директора медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» и в настоящее время находится в розыске по уголовному делу.

Врач Айк Манасян, который периодически поднимает проблемы, существующие в сфере здравоохранения, говорит, что министра есть за что критиковать. Например, сфера онкологии должна была финансироваться из специального фонда и покрываться обязательным государственным страхованием. Манасян уверен, что только после решения этих вопросов следовало перейти к другим вопросам.

Манасян также считает, что государству следует реализовывать некоторые бесплатные программы прямо в государственных больницах, например, программу лечения бесплодия.

Айк Манасян - один из самых резких критиков министра здравоохранения Арсена Торосяна, дело дошло до того, что в соцсети Facebook они друг друга заблокировали. Но Манасян говорит, что ситуацию следует анализировать объективно.

По его словам, «медицинская мафия» не прощает Арсена Торосяна за увольнение бывшего директора медицинского центра «Сурб Григор Лусаворич» Ара Миансяна.

«Тот, кто не из этой мафии, должен быть растоптан и устранен. Теперь Арсен, который не из этой мафии, не родился в семье врачей, после революции стал министром здравоохранения. Несмотря на все недостатки, он не взяточник и не склочник. Все это, этот конфликт длится уже давно, начиная с увольнения Минасяна. Минасян был одним из «крестных отцов медицинской мафии». Он является крестным отцом того же Армена Мурадяна. Теперь, если трогают крестного отца, то трогают и всех его крестников. Что должно произойти? Они должны, в конце концов, отомстить. Будут его хулить, будут пытаться выжить его с должности. В сфере здравоохранения должна царить старая мафия. В поле существует конфликт между старой мафией и Арсеном Торосяном. Кстати, Торосян почти одинок здесь, это не так, что за ним стоит большая команда. Он борется, в одиночку», - сказал Манасян.



