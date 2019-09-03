Пресс-конференция министра здравоохранения сегодня не состоялась

Сегодня пресс-конференция министра здравоохранения Арсена Торосяна сегодня не состоялась после того, как в зал вошел бывший советник Министерства здравоохранения по линии детской онкологии Геворк Тамамян и сказал, что перед камерами хочет задать вопросы Арсену Торосяну.

Торосян призвал Тамамяна провести пресс-конференцию, а когда последний продолжил настаивать, прекратил пресс-конференцию и, уходя, ответил на несколько вопросов журналистов.

В частности, министр заявил, что Тамамян преследует «другие интересы», не вдаваясь в подробности: «У меня нет никаких проблем с ним. У него, наверное, есть проблема со мной, поскольку он преследует какие-то другие интересы. Не скажу, о ком идет речь. Пусть он скажет, если захочет».

Пресс-конференция была организована в Гематологическом центре, где работает Геворк Тамамян. После ухода министра во время брифинга Тамамяна в зале оставались около десятка врачей больницы. В зале находилась также исполнительный директор возглавляемого супругой премьер-министра Анной Акопян благотворительного фонда «Город улыбок» Эстер Демирчян. Геворк Тамамян, как детский онколог и гематолог, также является членом совета попечителей этого фонда.

Тамамян огласил 12 вопросов, адресованных министру, добавив, что в том числе и они стали причиной того, что он ушел с должности советника министерства.

«Как Вы себя чувствовали, когда в апреле призвали Национальный онкологический центр записывать больных раком в очередь? Об этом вчера заявил также бывший директор Национального центра онкологии профессор Тананян. Знаете ли Вы, что за эти месяцы, что вы призвали записывать пациентов, рак обладает способностью распространяться, и вы отняли у людей последний шанс на жизнь? Как получилось, что, распределяя госзаказ в начале года, госзаказ центра, руководимого Вашей женой, который предоставляет только услуги МРТ и КТ, вы удвоили. Почему частному центру вы увеличили госзаказ на миллиард, доведя его примерно до 2,7 млрд? Между тем, госзаказ всей онкологии Армении не достигает и одного миллиарда», - сказал он.

Пресс-секретарь министра здравоохранения на своей странице в Facebook написал, что сегодня в 16:00 министр в прямом эфире обратится к произошедшему.