Поведение компании «Санитек» будет иметь правовые последствия – мэрия Еревана

Компания «Санитек» уже четвертый день подряд отказывается исполнять свою обязанность по вывозу мусора по всей территории Еревана, не предоставляя мэрии каких-либо письменных уведомлений о причинах своего бездействия. Об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня мэрией армянской столицы.

«Компания, которая на протяжении последних нескольких месяцев уже продемонстрировала неспособность исполнять свои обязанности, в последние дни повсеместно, по причинам, известным лишь ей одной, полностью срывает процесс вывоза мусора.

Согласно действующему законодательству и заключенному с «Санитек» договору, в прямые обязанности мэрии входит применение санкций в отношении «Санитек» за неисполнение обязанностей, предусмотренных по договору, и любой штраф, примененный мэрией, основан на зафиксированных фактах.

По законодательству, для любого хозяйствующего субъекта, заключившего договорные отношения с мэрией Еревана, за невыполненную, плохо выполненную или недостаточно хорошо выполненную работу предусмотрены неблагоприятные правовые последствия, в том числе и применение штрафа, и с этой точки зрения «Санитек», конечно, не составляет исключения.

За последние месяцы город сумел избежать мусорного коллапса лишь благодаря 24-часовой работе общинного учреждения «Вывоз мусора и санитарная чистка Еревана», технические ресурсы и состав которого регулярно пополняются. На данный момент общинное учреждение по мере своих возможностей занимается вывозом мусора всего города.

Мэрия Еревана предпринимает все возможные средства для основательного решения проблемы по вывозу мусора в столице в интересах Еревана и его жителей, которые уже долгое время страдают от неприемлемой ситуации с вывозом мусора.

Поведение компании «Санитек», отказывающейся от выполнения работы, предусмотренной договором, мы рассматриваем как вопиющее проявление очередного нарушения договорных обязанностей, которое, безусловно, будет иметь правовые последствия», - отмечается в заявлении.