Сергей Багратян: Пашиняна и общественность по вопросу Амулсара дезинформировали

По словам депутата оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Сергея Багратяна, принявшего участие в видеоконференции с экспертами компании «Элард», видеоконференция показала, что и премьер-министра Никола Пашиняна, и общественность по вопросу эксплуатации Амулсарского рудника дезинформировали.

Багратян подчеркнул, что именно после заданного им вопроса стало ясно, что вопрос возможного загрязнения рек вообще не изучен, и неясно, какое влияние окажет эксплуатация Амулсарского рудника на весь водный бассейн.

«Я задал экспертам «Элард» вопрос: в случае применения тех 16 мер по смягчению, которые они указали, нейтрализуем ли мы также и эти риски, то есть загрязнение рек Дарб и Воротан? Река Дарб является притоком реки Арпа, а значит, в дальнейшем также загрязнение реки Арпа, а затем и озера Севан и так далее. Они ответили более полно, сказав, что не только это не изучено, но не изучены также риски воздействия на Кечутское и Спандарянское водохранилища. То есть водный бассейн полностью не изучен. А почему не изучен? Потому что, как они отметили, информация об этом не была предоставлена. Поэтому риски остаются. То есть, реки Арпа, Воротан, Дарб, Кечутское и Спандарянское водохранилища находятся под угрозой. Следующий вопрос, который задала Лена Назарян, был таким: если эти данные не предоставлены, как проводится экспертиза и насколько эта экспертиза является обоснованной? И эксперты «Элард» ответили: какой материал им предоставили, тот они и подвергли экспертизе, следовательно, должна быть проведена новая Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)», - рассказал Багратян.

На вопрос, не следует ли Следственному комитету после всего этого ответить за свои однозначные утверждения о том, что риски эксплуатации Амулсарского рудника управляемы, Сергей Багратян ответил, что правительство должно выяснить, в каком органе имело место искажение информации. «Искажение, и даже можно это сформулировать, как представление совершенно иной картины. Очевидно, что премьер-министр не был осведомлен о реальности. Это очевидно. Кто это сделал, как это было сделано? Это уже должно выяснить правительство», - сказал депутат.

На вопрос Радио Азатутюн, как он оценивает то, что премьер-министр не был осведомлен о том, что Следственный комитет потребовал от «Элард» дополнительные шаги по смягчению, Багратян ответил: «Премьер-министр вообще не знал о том, что был сделан дополнительное запрос, полномочий делать это, думаю, у данного органа не было. Правительство не уполномочило Следственный комитет делать дополнительные запросы. Что нужно делать, чтобы риски снизились, такое поручение Следственный комитет, как минимум, от правительства не получал, потому что в ходе разговора премьер-министр выразил удивление и попросил даже направить этот запрос на его электронный адрес».

Помимо фракции «Процветающая Армения» на вчерашнюю видеоконференцию были приглашены представители и другой оппозиционной фракции - «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения»). Однако фракция отклонила это предложение, заявив, что у нее «нет желания участвовать в театре «Элард»».

В беседе с Радио Азатутюн глава фракции «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян сказал, что они изначально не были согласны с назначением этой экспертизы, и для них до сих пор непонятно, кто и как выбрал «Элард», которой из госбюджета было заплачено за экспертизу 400 тыс. долларов. Следовательно, по словам Марукяна, поскольку весь процесс для них нелегитимен, участие в этой видеоконференции они сочли бессмысленным.

«По сути, постфактум мы оказались правы, потому что эти 2,5 часа были потрачены на то, чтобы выяснить, что эта компания не ответила на вопросы. Нужна новая ОВОС. Здесь возникает другой вопрос: чьей идеей было назначение этой экспертизы, и, в конечном счет, кто ответит за неэффективное расходование средств, эквивалентных 400 тыс. долларов, из нашего госбюджета?» - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал Марукян.

На вопрос, видит ли он здесь коррупционный риск, оппозиционный депутат ответил: «Коррупционный риск видят следующим образом: например, возможно, что эта компания «Элард» является чьей-то знакомой компанией, и ей таким образом было предоставлено 400 тыс. долларов. И в связи с этим нам не было дано ни одного внятного ответа на вопрос, как была избрана эта ливанская компания».

Эдмон Марукян считает, что проведение новой ОВОС также бессмысленно. По его мнению, правительство должно отказаться от эксплуатации рудника, а смысл в проведении новой ОВОС, возможно, будет только в том случае, если ее собираются в дальнейшем представить в качестве аргумента в пользу закрытия рудника в арбитражном суде.

Но и это, по мнению Марукяну, не может быть однозначным аргументом: «Армения является государством, а правительство является правопреемником другого правительства. И у этой компании была ОВОС, которая давала ей право эксплуатировать рудник. Следовательно, даже если новая ОВОС покажет, что предыдущая была плохой или что сейчас эксплуатировать опасно, это все равно не поможет нам в суде».

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Айк Геворкян и после видеоконференции с «Элард» настаивает, что эксплуатация Амулсарского рудника безопасна.

Он уверен, что если будет проведена новая ОВОС, все равно вновь выяснится, что эксплуатация рудника не вызовет проблем. «Я просто уверен, поскольку я подробно изучил эту технологию, любая ОВОС даст положительный результат», - сказал он.

Министр здравоохранения Арсен Торосян, несмотря на видеоконференцию с «Элард», также продолжает утверждать, что на данный момент ему не известны риски, которые ставят под угрозу здоровье населения этого региона.