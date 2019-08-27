Азербайджан должен быть заинтересован в переговорах с избранными представителями народа Карабаха – глава МИД Армении

Армения выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта, но не может принять открытые или скрытые угрозы применения силы со стороны Азербайджана и любое намерение сделать прекращение огня условным, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в своем вступительном слове на ежегодной конференции глав дипломатических миссий и консульств Армении.

«Попытки Азербайджана подорвать военно-политический баланс, которые до сих пор выражались также применением силы, представляют угрозу безопасности и миру в регионе», - сказал министр иностранных дел Армении, подчеркнув, что «усилия Азербайджана по ведению переговоров в напряженной обстановке препятствуют формированию благоприятной среды для мира и тем самым не способствует прочному и всеобъемлющему урегулированию проблемы».

Зограб Мнацаканян повторил, что у мира нет альтернативы, и заверил, что у Республики Армения и Нагорного Карабаха достаточно сил для обеспечения мира.

Министр иностранных дел особо подчеркнул положения заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном на совместном заседании Советов безопасности Республики Армения и Нагорного Карабаха 12 марта и во время митинга на площади Возрождения в Степанакерте 5 августа.

«В карабахском мирном процессе вопросы статуса и безопасности имеют для нас первостепенное значение. Армения не может пойти на какой-либо вариант урегулирования, который мог бы поставить под угрозу безопасность народа Карабаха и ограничить его возможности по осуществлению права на самоопределение», - заявил Мнацаканян.

«Право народа Карабаха на самоопределение и неотъемлемые права человека, применяемые в любых условиях, также подразумевают свободное волеизъявление, которое также включает в себя проведение свободных выборов в Карабахе и активное участие представителей сформированной посредством выборов власти в переговорном процессе. Если Азербайджан действительно заинтересован в мирном урегулировании конфликта, то он должен быть в равной степени заинтересован в переговорах с избранными представителями народа Карабаха», - подчеркнул глава МИД Армении.