Экологи: В вопросе Амулсара Пашиняна вводит в заблуждение его окружение

В вопросе Амулсарского рудника окружение премьер-министра Никола Пашиняна вводит его в заблуждение с целью дискредитации, считают экологи Левон Галстян и Анна Шахназарян.

Именно такое впечатление сложилось у них после вчерашней встречи с Пашиняном и вчерашнего полуторачасового прямого эфира премьер-министра в Facebook.

«Этого человека, грубо говоря, кто-то подставил. Кто? Стоящие рядом с ним бывшие видные республиканцы, кочаряновцы и другие. И продолжают подставлять, и будут продолжать подставлять до тех пор, пока они рядом с ним», - сказал Левон Галстян.

«У меня сложилось другое впечатление от совещания. Там он [премьер-министр] задавал конкретным людям конкретные вопросы. Например, Тигран Авинян отвечал четкие веши, выступая от имени «Лидиан Армения», передавал очень четкие обещания компании, как будто был посредником. И это очень опасно для господина Пашиняна», - сказала Анна Шахназарян.

«Некоторые члены, представители правительства являются посредниками между компанией и принимающим в данном конкретном случае решение премьер-министром, чтобы решить какие-то вопросы. Это очень серьезная проблема, и, фактически, выходит, что премьер-министра ставят в уязвимое положение. Преднамеренно или случайно, я не могу сейчас сказать. Но у меня есть серьезные подозрения, что это делается преднамеренно, чтобы сержеробокочаряновская масса могла более активно попытаться каким-то образом реализовать свои намерения. Что, конечно, не получится. Поэтому решение по Амулсару не является ни чьей-то победой, ни чьим-то поражением. Это может быть нашей общей победой или поражением, победой или поражением всего государства. Это не так, что если что-то произойдет, мы потерпим поражение, либо что-то произойдет, и правительство потерпит поражение от кого-то. Нет такого. Здесь нет протиоборствующих сторон», - отметил Галстян.

Вчера в ходе прямого эфира в Facebook Никол Пашинян заявил, что считает целесообразным разрешить эксплуатацию Амулсарского рудника, имеющаяся на данный момент у правительства информация является ясной: эксплуатация рудника не наносит ущерба озеру Севан и Джермуку.

«Говоря «не наносить ущерба», мы не имеем в виду, что если должно было вылиться в Севан 10 литров грязной воды, сделаем так, чтобы вылилось хотя бы 1,5 литра или 20 граммов. Ни литра грязной воды. [Рудник] должен работать по самым высоким экологическим стандартам загрязнения. И наше заключение по процедурам таково», - отметил глава правительства.

Пашинян также привел в пример Солт-Лейк-Сити, который находится рядом с рудником, однако, по словам премьера, это не помешало провести там даже Олимпийские игры.

Экологи считают, что подсказавшие премьер-министру пример Солт-Лейк-Сити в качестве позитивной истории должны быть немедленно уволены.

«Тот, кто ему это сказал, солгал, это во-первых. Никола Пашиняна выставили на посмешище. Теперь все смеются над этим человеком, потому что фактически даже в результате поиска в Google становится ясно, что из-за этого рудника весь Солт-Лейк-Сити, весь штат Юта и находящийся под ним штат уже 40 лет стоят перед серьезнейшей проблемой. Местная администрация Солт-Лейк-Сити, местные органы управления, начиная с 1980-ых годов, ведут судебные тяжбы против компании в связи с отравлением подземных вод», - пояснила Анна Шахназарян.