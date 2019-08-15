Левон Аронян победил на турнире Grand Chess Tour в Сент-Луисе

Армянский гроссмейстер Левон Аронян в турнире Grand Chess Tour в американском Сент-Луисе одержал победу и по быстрым, и по молниеносным шахматам.

Как передает Арменпресс, во второй день турнира по молниеносным шахматам Аронян потерпел два поражения, три партии завершил победой, а в четырех партиях сыграл вничью. Набрав 22 очка из 36 возможных, Аронян стал победителем турнира в Сент-Луисе.

На втором месте с 21,5 очками Дин Лижэнь из Китая, а тройку замкнул Максим Вашье-Лаграв из Франции с 21,5 очками. Чемпион мира Магнус Карлсен занял 6-е место.