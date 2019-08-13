Левон Аронян на турнире по быстрым шахматам занял первое местоРоберт Заргарян

Армянский гроссмейстер Левон Аронян, занимающий на данный момент 8-ю строчку в рейтинге ФИДЕ, на турнире по быстрым шахматам, прошедшем в американском Сент-Луисе в рамках серии Grand Chess Tour, набрал 13 из 18 возможных очков и занял первое место, разделив его с французом Максимом Вашье-Лагравом, которого, кстати, в первом туре победил.

Сегодня через несколько часов стартует также турнир по молниеносным шахматам, в котором армянский гроссмейстер в первом туре будет соревноваться с представляющим Россию Сергеем Карякиным. В этом формате игры каждая сторона имеет всего 5 минут времени на все ходы и завершение партии.