Премьер-министр Армении может попросить у России больше военной техники - Foreign Brief

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Ереване в числе других вопросов обсудил также оказание гуманитарной помощи Сирии, сообщает российская сторона, подводя итоги завершившегося вчера двухдневного визита Патрушева.

«Николай Патрушев и Никол Пашинян также обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня, в частности, оказание гуманитарной помощи народу Сирии и восстановление мирной жизни в этой стране», - говорится в официальном сообщении.

Армения совместно с Россией с февраля этого года осуществляет гуманитарную миссию в Сирии, в которой уже 8 лет идет гражданская война. Об этой совместной миссии первым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлом году в своем выступлении по вопросу армяно-российского сотрудничества. Что конкретно обсуждали стороны на этот раз, в российском сообщении не уточняется.

В официальном сообщении правительства Армении Сирия вообще не упоминается. «Вопрос был поднят по инициативе российской стороны», - пояснил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

«О нашем участии в гуманитарной миссии в Сирии говорил гость, в частности, подчеркнув отношение Российской Федерации к этому нашему решению. Естественно, Россия высоко ценит решение Армении участвовать в гуманитарной миссии в Сирии», - сказал Карапетян.

Армянская сторона, в свою очередь, сообщила, что Никол Пашинян и Николай Патрушев в числе других вопросов затронули карабахский конфликт, о чем не упомянуто в сообщении Совета безопасности РФ.

«Содержательного обсуждения на уровне переговоров не было, был обмен мнениями, - сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра. - Премьер-министр в общих чертах представит сегодняшнюю ситуацию в вопросе переговоров по урегулированию конфликта, а также представил сложившуюся на линии соприкосновения и границе ситуацию с точки зрения безопасности».

Это был первый визит секретаря Совета безопасности России в Ереван после бархатной революции в Армении. К этому визиту обратился также Международный центр Foreign Brief, занимающийся анализом геополитических угроз. Аналитики отметили, что Армения зависит от поставок российского оружия, с другой стороны, является единственным союзником Москвы на Южном Кавказе, единственной страной в регионе, где расположена российская военная база, и единственным представителем региона в ОДКБ.

Отметив, что рост напряженности в Карабахе может спровоцировать новые столкновения, аналитический центр написал, что премьер-министр Армении может попросить у России больше военной техники, чтобы получить преимущество над Азербайджаном. «Удастся это или нет, станет известно в октябре во время визита президента России Владимира Путина в Армению», - выразили мнение аналитики международного центра.