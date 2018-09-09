Армения и Россия будут осуществлять совместную гуманитарную программу в Сирии – Пашинян

Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Радио Азатутюн в Москве, накануне заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей.

О совместной с Россией гуманитарной программе Пашинян также рассказывал 4 сентября в Ереване, однако подробностей он не сообщил.

Пашинян также отметил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября он не обсуждал возможное членство Азербайджана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На уточняющий вопрос, обсуждал ли какой-либо российский чиновник вопрос членства Азербайджана с армянским официальным лицом, премьер-министр Армении дал отрицательный ответ, добавив, что если официальный Баку выразит желание это сделать, то ясно, какой будет позиция Армении.

И.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян ранее заявила, что «если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения воспользуется своим правом вето».

Премьер-министр Армении также затронул вопрос военно-технического сотрудничества с Россией, отметив, что «соответствующие ведомства будут говорить о конкретных программах».

На встрече с Пашиняном в Кремле Путин заявил: «На сегодняшний день отношения между Арменией и Россией развиваются поступательно по всем направлениям. Это касается сферы политических отношений, военной сферы, вопросов безопасности, экономического сотрудничества».

Пашинян в свою очередь заметил: «Хочу подчеркнуть, что вопреки некоему пессимизму, который сейчас присутствует и в армянской, и в российской прессе и в социальных сетях, думаю, что наши отношения развиваются очень динамично, очень естественно, и думаю, что главная задача – мы должны попытаться раскрыть весь потенциал развития наших отношений. Это не значит, что в наших отношениях нет вопросов – упаси бог от такой ситуации, когда в отношениях нет вопросов, потому что это означало бы, что нет вообще никаких отношений. Могу с уверенностью сказать, что в наших отношениях нет нерешаемых вопросов, и мы, конечно же, сегодня обсудим очень широкий круг вопросов. Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга. Конечно же, мы настроены на дельнейшее развитие и укрепление наших отношений, имею в виду не только двусторонние отношения, но ещё и наши отношения в рамках Евразийского экономического союза. Я имею в виду ещё и наши отношения в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, и вообще в других сферах».

В беседе с журналистами Пашиняна также спросили, обсуждалась ли во время встречи с Путиным судьба «бывшего армянского чиновника» [речь идет об обвиняемом в связи с событиями 1 марта 2008 года экс-президенте Армении Роберте Кочаряне]. Отвечая на этот вопрос, Пашинян сказал, что никакого подобного вопроса не обсуждалось.

В рамках своего рабочего визита в Москву премьер-министр Никол Пашинян также встретился с армянскими бизнесменами, проживающими в России. На встрече он вновь подчеркнул, что в отношениях между Ереваном и Москвой нет никаких проблем, призвав представителей бизнеса инвестировать в экономику Армении.