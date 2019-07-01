Армянская гуманитарная миссия в Сирии разминировала территорию площадью почти 35 тыс. кв.м

Группа специалистов армянской гуманитарной миссии в Сирии разминировала в общей сложности территорию площадью 34 тыс. 690 кв.м, обнаружив 29 единиц мин и фрагментов взрывчатых боеприпасов, которые были уничтожены сирийскими властями. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян.

По его словам, группа выделила в Сирии 5 особо опасных территорий общей площадью 1 млн 315 тыс. кв.м.

«Приоритет был дан таким заминированным полям, которые расположены вблизи поселений, то есть, в первую очередь, должны быть разминированы те территории, которые расположены рядом с населенными пунктами, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Наряду с этими работами также была организована работа по информированию о минной опасности, установлены теплые отношения как с местной армянской общиной, так и с сирийскими жителями. Помимо работ по разминированию также была оказана медицинская помощь», - сказал Аракелян.

В сирийском городе Алеппо с 8 февраля 2019 года гуманитарную миссию осуществляет группа армянских саперов, врачей и обеспечивающих их безопасность специалистов. Всего в группу входят 83 специалиста. Группа армянской гуманитарной миссии не вооружена, ее безопасность обеспечивает подразделение военной полиции.

Рубен Аракелян оценил работу первой группы как удовлетворительную. Он отметил, что были технические трудности.

«Учитывая, что это воюющая страна, в Сирии военная ситуация, и очень трудно организовывать из Еревана логистические вопросы. То есть, если там чего-то недостаточно или есть необходимость в чем-то новом, для нас очень трудно быстро доставить это на место», - отметил Рубен Аракелян.

Вторая группа отправилась в Сирию 16 июня сроком на четыре месяца.

Касаясь поддержки российской стороны, Аракелян подчеркнул: «Российская сторона предоставляет нам самолет для доставки нашей группы в Сирию, поскольку нет регулярного сообщения, нет регулярных рейсов, и остается только один вариант добраться до Алеппо - места нашей работы, или доставить туда какие-то материалы или инструменты при содействии российской стороны, их самолетами. Кроме того, российская сторона обеспечивает безопасное перемещение нашей группы на минное поле и ее возвращение обратно домой. А также обеспечивает общую защиту, если, скажем, сложится серьезная военная ситуация, российская сторона защищает здоровье и жизнь наших людей. Поскольку у нас там нет военной группы, работают гражданские лица, они своими силами, естественно, не могут противостоять серьезному вооруженному нападению».

Инспектор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Ара Мартиросян сказал, что при проведении гуманитарного разминирования важно содействие местного населения: именно оно сообщает о том, где были замечены взрывчатые боеприпасы, какие территории являются опасными.

«В конце концов, оценка работы, контроль качества осуществляется местным населением, общиной», - сказал Мартиросян.