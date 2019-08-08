Правительство утвердило форму, размер и порядок содействия лицам, пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло проект решения, в котором определены форма, размер и порядок предоставления содействия лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване, а также форма заявления, подаваемого с целью его получения, перечень прилагаемых к заявлению документов и порядок рассмотрения этого заявления.

Министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что в качестве формы содействия устанавливается денежная помощь в следующих размерах: лицу, имеющему статус правопреемника погибшего (умершего) вследствие полученной травмы – 30 млн драмов, лицу, которому причинен тяжкий вред здоровью – 15 млн драмов, лицу, которому причинен вред здоровью средней тяжести – 5 млн драмов.

Министр также сказал, что право обратиться в Министерство юстиции и получить содействие имеют лица, признанные правопреемниками умерших, погибших лиц, лица, которым был нанесен тяжкий или средний вред здоровью, а также лица, которым был нанесен тяжкий или средний вред здоровью в ходе выполнения ими служебных обязанностей, если в отношении последних не было осуществлено уголовное преследование либо есть оправдательный судебный акт, либо уголовное преследование было прекращено.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что это решение или установленные размеры содействия никоим образом не означают компенсацию. «Извините за грубую формулировку, этим не определяется цена жизни гражданина Республики Армения, это формулируется как содействие», - сказал премьер-министр.

Закон «О содействии лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване» был единогласно принят Национальным собранием 4 июня.