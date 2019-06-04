Парламент единогласно принял законопроект о предоставлении компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время событий «1 марта»

Национальное собрание Армении сегодня во втором и окончательном чтении единогласно, 104 голосами «за», приняло законопроект «О содействии лицам, пострадавшим во время событий 1-2 марта 2008 года в Ереване», введенный в обращение вице-спикерами Аленом Симоняном и Леной Назарян.

При этом, граждане, получившие в ходе событий 1 марта 2008 года травму средней или тяжелой степени, чтобы воспользоваться помощью, должны представить заключение судебно-медицинской экспертизы. Закон не распространяется на лиц, получивших легкие телесные повреждения.

Согласно данным Специальной следственной службы, представленным автором законопроекта Леной Назарян в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении, 1-2 марта 2008 года травмы тяжелой и средней степени тяжести получили 63 человека, личности которых известны. В числе пострадавших есть и полицейские.

Предусматривается предоставление компенсации также пострадавшим в ходе событий 1 марта полицейским, за исключением тех, кто подвергся уголовному преследованию и не был оправдан.

Размер и порядок получения компенсаций пока неизвестны. После принятия закона их определит правительство.