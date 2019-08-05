Пашинян должен опубликовать тот секретный доклад, о котором он заявил в Facebook - Сона Айвазян

Премьер-министр Никол Пашинян должен опубликовать тот секретный доклад, о котором он заявил в воскресенье в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook. Такое мнение в беседе с Радио Азатутюн выразила заместитель директора антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Сона Айвазян.

«Не совсем правильно ограничиваться такой отрывочной информацией и оставлять общественность с собственными заключениями и собственным мнением. Уже несколько раз были такие выступления и мнения, например, было сказано, что «в СНБ пропали какие-то документы» или что «на счету какого-то богача обнаружена такая большая сумма денег», но за этим никаких шагов не следует или, по крайней мере, о них общественность не осведомлена. Я думаю, что и в этом случае мы, конечно, не знаем, что это за документ и о каких масштабах идет речь, насколько там содержатся реальные факты, мы предполагаем, что они реальные, но насколько правоохранительные органы могут предпринять шаги на их основании. Я считаю, что за этим должны последовать соответствующие сообщения в правоохранительные органы, считаю, что было бы даже правильным, если бы документ стал доступен общественности, потому что в нем говорится об общественном интересе», - сказала Айвазян.

Пашинян вчера заявил, что во время отпуска полностью изучил подготовленный в 2014 году секретный доклад, который ему представили несколько месяцев назад, но он того решил не делать поспешных выводов и только после полного ознакомления с ним в ходе своего отпуска пришел к заключению, что до революции и в некотором смысле также после революции Армения находилась и находится в состоянии институционального паралича.

«По сути, этот документ о том, что государственные институты в нашей стране парализованы, и с институциональной точки зрения наше государство полностью потерпело крах», - сказал Пашинян.