«Наша страна находится в состоянии институционального паралича» - Пашинян изучил составленный при Серже Саргсяне секретный документ

«По сути, в период революции, до революции и в некотором смысле также после революции наша страна находилась и находится в состоянии институционального паралича», - вчера в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сославшись на имеющийся у него под рукой секретный документ, который, по словам Пашиняна, был составлен при третьем президенте Армении Серже Саргсяне.

Пашинян изучил секретный документ во время отпуска.

«Чем важен этот секретный документ, составленный в последние годы власти Сержа Саргсяна, который сейчас лежит у меня на столе? Тем, что дает нам целостное представление о том, в каком состоянии находится наша страна или в каком состоянии находилась и продолжает оставаться наша страна, потому что те проблемы, о которых здесь говорится, естественно, невозможно было решить за год. Вывод, который можно сделать из этого документа, состоит в следующем: по сути, во время революции, до революции и в некотором смысле также после революции наша страна находилась и находится в состоянии институционального паралича, и, по сути, этот документ о том, что государственные институты в нашей стране парализованы, и с институциональной точки зрения наше государство полностью потерпело крах. Я считаю, что авторы этого документа проявили очень большую смелость, дав такие оценки», - сказал Пашинян, отметив, что ознакомление с содержанием документа позволяет лучше понять, что происходит в стране и какие задачи следует решить.

Премьер-министр пояснил, что сегодня в Армении нет институтов, которые решали бы вопросы людей, самые разные проблемы.

В качестве самого свежего примера Пашинян привел дорожное строительство.

«Кажется, что есть деньги, в этом году мы выделили беспрецедентно большие средства на дорожное строительство, эти средства правительство предоставило, казалось бы, отныне дороги должны строиться качественно, вовремя, должным образом. Но не все так просто, потому что в прошлом году мы имели случаи, когда в конкурсе победила компания, но в результате выяснилось, что дорога построена с таким качеством, что спустя 6 месяцев она разрушилась. Правда, сейчас мы создали механизмы и не платим этим компаниям, но суть от этого не меняется, потому что теряется время, портится настроение, настрой, - сказал премьер-министр, продолжив: - Читая этот документ, я еще раз убеждаюсь, что, по сути, система управления в Армении была основана на коррупции, и когда устраняешь коррупцию, выясняется, что под ней нет системы управления. Это самая большая проблема. Наше правительство стоит перед вызовами. Мы, по сути, должны с нуля создавать в Армении институты, которые должны решать те проблемы, которые стоят перед нашей страной».

«Вот что мы получили в наследство от прежних властей», - добавил глава правительства.

Пашинян пояснил, что, говоря «институт», он имеет в виду также независимую судебную систему, систему государственных закупок.

«В нашей стране есть институты, которые на первый взгляд кажутся состоявшимися и полноценно действующими, но если копнуть глубже, становится понятно, что за декоративным фасадом, по сути, мы имеем дело с институциональным параличом или полупараличом. Нам нужны крепкие нервы для управления этой ситуацией и для разрешения проблем в том смысле, что нам не следует в панике пытаться решить все возможные вопросы, а нужно иметь тактические и стратегические приоритеты и по очереди, не поддаваясь эмоциям, решать эти проблемы», - подчеркнул Пашинян.