Между Ереваном и Степанакертом никаких проблем не было и не может быть – пресс-секретарь премьера

Между Ереваном и Степанакертом никаких проблем не было и не может быть, заявил сегодня в беседе с Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

Отвечая на замечание Радио Азатутюн о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня заявил, что выступит в Степанакерте, и вопрос, есть ли между Ереваном и Степанакертом какие-либо проблемы и будет ли выступление Пашиняна касаться этих проблем, Карапетян сказал: «Никаких проблем быть не может, я исключаю наличие каких-либо проблем. Эти разговоры считаю искусственными. Свидетелями этого вы станете через два-три дня. Символы единства будут реять в Степанакерте».

Касаясь заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна о том, что осенью произойдут ожидаемые оппозиционные обострения и что в оппозиционном поле есть благоприятная почва для консолидации, пресс-секретарь премьер-министра сказал: «Возможно, обострения ожидаются. Если команда адвокатов Кочаряна не будет заниматься затягиванием дела, значит, осенью будет судебный процесс. В рамках именно этого судебного процесса я ожидаю очень острые вопросы к Кочаряну и членам его команды. Он должен ответить на тот букет обвинений, который прокуратура представит. Это известные обвинения, и я не представляю, как даже эта мощная команда, которая нанята на средства, очевидно украденные у народа, сможет найти надлежащие ответы, уверен, что не сможет».