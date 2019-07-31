«Общественность может объединиться лишь вокруг вопроса пожизненного заключения Роберта Кочаряна» - депутат от правящего блока

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Грач Акопян исключает возможность того, что общественность объединится вокруг арестованного по делу «1 марта» второго президента Армении Роберта Кочаряна или вокруг Республиканской партии против революционной власти.

По мнению депутата, общественность может объединиться лишь вокруг вопроса пожизненного заключения Роберта Кочаряна.

«Это очень смешно, общественность никогда не объединится, общественность может объединиться в вопросе Кочаряна только вокруг одного вопроса – его пожизненного заключения», - отметил Грач Акопян.

Об ожидаемой осенью активизации оппозиционного поля накануне в интервью газете «Голос Армении» говорил Роберт Кочарян, отметив, что на оппозиционном поле есть благоприятная почва для консолидации. По мнению Кочаряна, осенью процесс консолидации и формирования партнерства на оппозиционном поле завершится, и политическая борьба примет системный и масштабный характер. Кочарян сказал, что сам он будет важным звеном в процессах формирования оппозиционных центров.

Представитель власти на это заметил, что даже в оппозиционном полюсе возвращение Кочаряна невозможно.

«Давайте раз и навсегда забудем термин «радикальная оппозиция», а также понятия РПА, Роберт Кочарян и их сторонники. Это независимые друг от друга, не пересекающиеся понятия. Роберт Кочарян, Серж Саргсян, РПА с объединившимися вокруг них сторонниками не могут быть оппозицией, не говоря уже о радикальной оппозиции. Им больше нечего делать в политике», - сказал Акопян.

Роберт Кочарян также заявил о вероятности досрочных выборов, о том, что вопрос власти будет решаться на улицах, посредством внеочередных парламентских выборов.

«Я хочу понять, какие книги Кочарян читает в тюрьме, какие сны видит в тюрьме, что начал говорить о выборах, да к тому же о внеочередных выборах… то есть, он уже смирился с той мыслью, что внеочередные парламентские выборы должны быть, к тому же дает оценку о том, что на внеочередных парламентских выборах власть не наберет голосов. Я хочу понять, что он читает, ему что дали сборник сказок?» - подчеркнул депутат фракции «Мой шаг».

О формировании оппозиционного полюса против возглавляемой Наколом Пашиняном силы еще весной говорила Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРДФ). Эта партия на весеннем митинге призвала власть к серьезности и показала ей желтую карточку.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли, что АРФД объединится с Робертом Кочаряном, представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян ответил: «АРФД до сих пор не обсуждала вопрос формирования какого-либо полюса или оппозиционного фронта с кем-либо. Мы много раз говорили, что у нас есть собственная повестка дня и мы руководствуемся ею. Что имеет в виду Роберт Кочарян, я не в знаю».

На вопрос, исключает ли он сотрудничество между АРФД и Робертом Кочаряном, Ишхан Сагателян ответил: «В настоящее время не было обсуждений о сотрудничестве с кем-либо. Сегодня есть много сил, критикующих власть, что является естественным и нормальным. Я говорю следующее: мы движемся в соответствии с нашей собственной повесткой дня, и мы не обсуждали вопрос формирования подобного полюса с кем-либо».

«Если есть какая-либо политическая сила, которая считает себя политической силой и оппозицией и хочет окончательно отправиться на политическое кладбище, тогда она должна связать свое имя с именем Роберта Кочаряна», - сказал Грач Акопян.

По словам депутата от правящей партии, у бывших политических сил как в лице как Роберта Кочаряна, так и в лице Сержа Саргсяна больше нет шансов вернуться.