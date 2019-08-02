Никол Пашинян 5 августа выступит на площади Возрождения в Степанакерте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в 19:00 выступит на площади Возрождения в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Об этом Никол Пашинян заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с озера Севан.

Я буду присутствовать на церемонии открытия Всеармянских игр, которая состоится 5 августа в Степанакерте. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook с берега озера Севан 2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уважаемые соотечественники, приветствую всех вас на берегу живописного Севана. Как вам известно, 6 августа в Степанакерте состоится очень важное событие - церемония открытия Всеармянских игр, и в связи с этим в Степанакерте соберутся представители всего армянства. И я считаю, это очень хороший повод для того, чтобы немного расширить повестку дня и поговорить о наших национальных вызовах, об этом исключительном часе нашего национального единения, созданных им возможностях и правильном, эффективном использовании этих возможностей. И в связи с этим я намерен 5 августа в 19։00 выступить на площади Возрожденияв Степанакерте, и всех вас с любовью приглашаю туда в этот потому что считаю, что это будет действительно очень важный разговор», - сказал премьер-министр.

«Конечно, я затрону также отдельные вопросы, относящиеся к повестке дня Армении, Арцаха и Диаспоры, но в целом нашей целью будет зафиксировать общенациональное единство и сделать вытекающие из него выводы», - подчеркнул Пашинян.

«С особой любовью приглашаю всех наших соотечественников из Арцаха, поскольку до сих пор не имел повода выступать перед ними в подобном формате. И я надеюсь, что в этот день, глядя им прямо в глаза, и не только надеюсь, но так и будет, глядя им прямо в глаза, я проведу с ними очень важный разговор о нашей национальной повестке, нашей сегодняшней ситуации и завтрашних планах», - заяивл глава правителства Армении.

«Итак, встретимся 5 августа, в 19:00, на легендарной площади Возрождения Степанакерта», - сказал Никол Пашинян.

Лидер Нагорного Карабаха Бако Саакян также выступит на мероприятии, которое состоится 5 августа на площади Возрождения в Степанакерте. Об этом Радио Азатутюн сообщил его пресс-секретарь Давид Бабаян.

По его словам, это мероприятие заранее было запланировано в результате договоренности руководителей Армении и Карабаха.

«Конечно, основной акцент в выступлениях будет сделан на единстве, потому что это наша самая большая ценность», - сказал Бабаян.

На вопрос Радио Азатутюн, не является ли целью этого мероприятия сгладить разногласия, которые в последнее время были между властями Армении и Нагорного Карабаха, Бабаян ответил: «Могли быть какие-то проблемы и прочее, что естественно, но все обязаны сохранять единство, независимо от чего бы то ни было, и официальный Ереван, и официальный Степанакерт. Потому что это не прихоть, это не личные вопросы, это важнейший императив, стоящий перед государством, перед нацией, - сохранить единство».

«Мы не можем быть врагами. Если разные части армянства станут враждовать друг с другом, наше государство будет уничтожено, и на этот раз, наверное, навсегда, а позволить это недопустимо», - подчеркнул карабахский чиновник.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян несколько месяцев назад заявил, что силы, представляющие бывшую коррумпированную систему, пытаются посеять вражду между народом Карабаха и Армении, преследуют цель развязать предательскую войну, даже сдать некоторые территории и переложить ответственность за это на нынешнее правительство Армении.

А на днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что между Ереваном и Степанакертом были некоторые проблемы, которые уже в прошлом.