В результате нарушения режима прекращения огня в Тавуше у армянской стороны есть один погибший

Об очередном погибшем в Вооруженных силах вчера поздно вечером через Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

На этот раз инцидент произошел на границе Армении. 28 июля в Тавушской области от выстрела противника погиб военнослужащий-контрактник Арман Булгадарян 1995 года рождения.

В тот же день и в том же месте выстрелом противника был ранен 33-летний военнослужащий контрактной службы Владимир Осипян. По данным Министерства обороны, его жизни опасность не угрожает. Он находится в медицинском центре Ноемберяна.

В течение этого года от выстрела противника погибли трое военнослужакщих, между тем в сентябре прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Душанбе во время заседания глав государств СНГ в результате коротких обсуждений с президентом Азербайджана они достигли договоренности о снижении напряженности на границе и предупреждении инцидентов. Также между лидерами двух стран была достигнута договоренность об установлении оперативной связи и обсуждении пограничных инцидентов.

«Эта договоренность, по большому счету, действует, - в беседе с Радио Азатутюн выразил мнение комментатор «Сивилнет» Татул Акопян. – Другое дело, что, да, происходят подобные прискорбные инциденты. Мы не знаем всей картины. Я имею в виду, что не знаем в том смысле, что Азербайджан со своей стороны сообщает об имеющихся или не имеющихся у него жертвах или раненых, и трудно сказать, были ли это ответные действия азербайджанской стороны на операцию, осуществленную армянской стороной, или нет. Но то, что эта договоренность, по большому счету, действует и на границах царит более контролируемая и прогнозируемая ситуация, это очевидно. Но если мы хотим, чтобы, наконец, не было жертв, для этого нужно сделать одно – нужно достичь мира».

Сегодня к инциденту в Тавуше обратилось Министерство иностранных дел Армении, распространив заявление, в котором, в частности, отмечается: «Преднамеренные и провокационные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречит взятым на себя обязательствам, которые были зафиксированы в последнее время на уровне глав двух стран в ходе саммита в Вене 29 марта этого года. Они также идут вразрез с принятым 20 июня в Вашингтоне заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел, в котором содержится призыв к сторонам строго соблюдать обязательства по режиму прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий с использованием снайперов на линии соприкосновения и на государственной границе.

Мы решительно осуждаем эти провокации, приводящие к человеческим жертвам, которые сопровождаются отказом Азербайджана от осуществления мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня. Эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону».