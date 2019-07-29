Нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречат обязательствам Венского саммита – МИД Армении

Нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречат обязательствам, взятым в ходе Венского саммита, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Преднамеренные и провокационные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана противоречит взятым на себя обязательствам, которые были зафиксированы в последнее время на уровне глав двух стран в ходе саммита в Вене 29 марта этого года. Они также идут вразрез с принятым 20 июня в Вашингтоне заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи министров иностранных дел, в котором содержится призыв к сторонам строго соблюдать обязательства по режиму прекращения огня и воздерживаться от провокационных действий с использованием снайперов на линии соприкосновения и на государственной границе», - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД Армении подчеркнула, что Армения осуждает эти провокации, приводящие к человеческим жертвам, которые сопровождаются отказом Азербайджана от осуществления мер доверия и безопасности, направленных на сохранение и укрепление режима прекращения огня.

Она добавила, что эти действия создают опасность роста напряженности, вся ответственность за которую ложится на азербайджанскую сторону.

МИД Армении отмечает, что вооруженные силы Азербайджана 27-го и 28 июля на северо-восточном участке государственной границы Армении осуществили провокационные действия с участием снайперов, в результате которых был убит военнослужащий Вооруженных сил Армении Арман Булгадарян и ранены еще двое военнослужащих.