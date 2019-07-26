Правительство Грузии будет субсидировать транзитные авиарейсы из России через Ереван

Правительство Грузии окажет прямую финансовую поддержку крупнейшей авиакомпании страны, «Грузинским авиалиниям», с тем, чтобы та выполняла транзитные рейсы из России и в Россию через Ереван.

«Согласно вчерашнему постановлению правительства Грузии, «Грузинским авиалиниям» в ближайшие недели будет предоставлено около 600 тыс. евро на полеты в Тбилиси и Батуми через аэропорт Еревана», - сообщают грузинские СМИ.

«Правительство собирается стимулировать три направления авиаперевозок: Лондон, Брюссель и Ереван. Ереванское направление важно и для тех грузин, которые живут в России, и у них появились трудности при поездках в Грузию», – сообщает в официальном разъяснении грузинской службе Радио Свобода директор ОО «Объединение аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе.

Необходимость скорейшего предоставления государственных субсидий «Грузинским авиалиниям» возникла в конце июня после решения президента России о прекращении всех прямых авиарейсов между Россией и Грузией с 8 июля на неопределенное время.

После этого шага официальной Москвы «Грузинские авиалинии» посредством действующей в Армении партнерской авиакомпании «Армения» инициировали программу транзитных перевозок российских туристов. Напомним, учредителями компании «Армения» являются собственники «Грузинских авиалиний», в частности, тбилисский бизнесмен Тамаз Гаиашвили.

Уже в конце июня «Армения» получила разрешение на выполнение рейсов Ереван-Москва, а, согласно появившимся в прессе сведениям, один из находящихся в распоряжении «Грузинских авиалиний» самолетов Boeing 737-700 был доставлен в ереванский аэропорт «Звартноц» и перерегистрирован в регистре самолетов Армении.

Однако в грузинских оппозиционных и экспертных кругах решение правительства Грузии о субсидировании транзитных авиарейсов не вызвало большого воодушевления.

По мнению оппозиции, правительство этим шагом ставит экономику страны в зависимость от России.

«Почему грузинские власти не субсидируют, к примеру, привлечение туристов из других государств. Власти за эти семь лет добиваются, чтобы наша страна как можно больше была зависима от России. А в руках России эта экономическая зависимость превращается в рычаг мощнейшего политического влияния», - отмечает депутат от «Нацдвижения» Саломе Самадашвили.

Экономисты также критикуют это решение правительства, утверждая, что подобные действия могут иметь серьезные негативные последствия, прежде всего, в отношениях с европейскими партнерами.

«К сожалению, грузинское правительство этим шагом создает прецедент. Этот шаг нарушает европейские нормы авиационной отрасли, которые запрещают субсидирование частной авиакомпании из госбюджета», - говорит глава организации Hub Georgia Васо Урушадзе,.

По мнению экономиста Гиги Беденеишвили, этот шаг является неправильным, прежде всего, с точки зрения социальной политики правительства.

«Правительство берет деньги у граждан и на эти деньги поддерживает отдельно взятый сектор экономики. Как бы ни был важен туризм, почему все население страны должно быть вовлечено в его поддержку? Подобное вмешательство правительства не приведет к хорошим результатам», - утверждает экономист.