Авиакомпания «Армения» восстановила рейсы Ереван-Москва-Ереван

Авиакомпания «Армения» - единственная армянская авиакомпания, выполняющая пассажирские авиаперевозки из Армении в Россию, получила от российской стороны разрешение на выполнение прямых регулярных авиарейсов Ереван-Москва-Ереван.

Авиакомпания также обратилась за получением разрешения на выполнение рейсов в Санкт-Петербург.

До сих пор авиаперевозки в Россию компания осуществляла в направлении Минвод и Воронежа. Заместитель директора компании Геворк Хачатрян сообщил, что с 8 июля будут выполняться два рейса в день, а в случае спроса число рейсов доведут до четырех. Расписание рейсов будет приближено к расписанию рейсов Ереван-Тбилиси-Ереван, выполняемых компанией «Грузинские авиалинии» - единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы в Грузию.

Представитель компании, прекратившей полеты в Москву с конца 2016 года, не скрывает, что недавно возникшая напряженность в российско-грузинских отношениях стала причиной восстановления этого направления. Они спрогнозировали увеличение пассажиропотока.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля совершать полеты в Грузию.

«Компания «Грузинские авиалинии» уже давно эксплуатирует маршрут Ереван-Тбилиси, в день выполняется один рейс. В связи с последними событиями они в свою очередь увеличат частоту рейсов Ереван-Тбилиси-Ереван, доведя их до двух в день», - отметил Геворк Хачатрян.

Продажа билетов начнется с завтрашнего дня, а вот цены все еще приблизительные. «Стоимость в одном направлении составит примерно 48 тыс. драмов, в оба направления - 96 тыс. драмов», - сообщил Хачатрян.

В настоящее время авиакомпания не планирует выполнять рейсы из Гюмри, но и с правительством, и с Комитетом гражданской авиации были проведены обсуждения. «Рассматривается открытие авиарейсов Гюмри-Батуми. С нами велись переговоры. Мы пытаемся понять перспективы и то, какие условия нам для этого предоставят, чтобы авиакомпания «Армения» рассматривала Гюмри как второй аэропорт. Это означает дополнительные расходы, означает, что один самолет постоянно должен находиться в Гюмри», - сказал замдиректора авиакомпании «Армения».

По словам Геворка Хачатряна, необходимо действовать быстро, проявлять гибкость, чтобы Азербайджан и Турция не стали альтернативой Армении. «Аэропорт Баку сам по себе дорогой. Азербайджан готов предоставить другой аэропорт в Гяндже, который, возможно, постараются предоставить бесплатно, чтобы там проходил туристический поток. Следовательно, продукт, предлагаемый нашими и грузинскими авиакомпаниями, действительно вне конкуренции исключительно в том смысле, что полет из Еревана в Тбилиси занимает всего 25 минут, здесь пассажиры останутся примерно на 50 минут и отправятся в Москву. То есть, время составит примерно 4 часа. Любой продукт, который действует в этом регионе, начинается минимум с 6 часов», - отметил он.

11 российских авиакомпаний выполняют рейсы в Армению, 10 - в Ереван, одна («Победа») - в Гюмри.

«Комитет гражданской авиации Армении получил 4 новые заявки от российских авиакомпаний на получение разрешения на увеличение рейсов в Ереван и Гюмри - все на период после 8 июля», - сообщил Радио Азатутюн исполняющий обязанности начальника управления по регулированию воздушного транспорта Комитета гражданской авиации Степан Паяслян.

Помимо начала летнего сезона, по мнению чиновника, свою роль сыграла и возникшая недавно российско-грузинская напряженность. «Процесс пойдет гладко, никаких препятствий по части авиации не будет», - заверил Паяслян.

«Крупным мировым авиалиниям Ереван как отдельное направление не интересен, интересен регион», - отметил Паяслян, добавив, что этот момент можно использовать.

В прошлом году в Армению воздушным путем прибыло 2 миллиона 800 тысяч пассажиров. «В этом случае единственной выигравшей от этого компанией станет наш международный аэропорт «Звартноц» или аэропорт Гюмри, которые получат доходы от взлетов и посадок. Но на общий бюджет Армении это окажет влияние, когда у нас будут туристические потоки, потому что тогда они воспользуются нашими различного рода услугами и проведут отдых в Армении», - сказал чиновник.

Замдиректора авиакомпании «Армения», сославшись сегодня на государственную статистику Грузии, сообщил, что Грузию ежегодно посещают 2,5 миллиона российских туристов.

Что делает Армения для того, чтобы направляющиеся в Грузию через Армению российские туристы здесь также останавливались?

Председатель комитета по туризму Сусанна Сафарян говорит, что они не различают гостей по национальности: «Мы делаем все, что делали бы для любого туриста. Поэтому без какого-либо подтекста все наши усилия направлены на создание комфорта для любого гостя».