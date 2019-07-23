В Венецианской комиссии пока не получили заявление Конституционного суда Армении

В Венецианской комиссии Совета Европы пока не получили заявление Конституционного суда Армении, следовательно, по данной теме комментарии делать не могут. Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Совета Европы Татьяна Баева в ответ на вопрос о том, получили ли в Венецианской комиссии заявление Конституционного суда Армении по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и сколько времени потребуется комиссии для предоставления консультативного мнения.

18 июля Конституционный суд обратился в Венецианскую комиссию и Европейский суд по правам человека с целью получения консультативного мнения относительно конституционности инкриминируемой Кочаряну статьи 300.1. Вопрос конституционности этой статьи Конституционный суд должен был рассматривать 20 августа, однако производство по делу было приостановлено и возобновится лишь после получения консультативного мнения международных структур.

Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя. Судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян 20 мая приостановил производство по делу против Кочаряна и направил дело в Конституционный суд для выяснения вопроса конституционности инкриминируемой экс-президенту статьи о свержении конституционного строя, а также для определения сути института неприкосновенности президента по Конституции.