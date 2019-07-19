В Иджеван доставлено большое число полицейских

Сегодня в Иджеван на более чем 50 автобусах доставлено большое число полицейских.

Отметим, что утром полицейские подразделения были только из Алаверди, Ванадзора и Гюмри. Они в основном были размещены в центральной части города.

Начальника полиции Армении и директора Службы национальной безопасности, которые вчера в течение всего дня находились в Иджеване и контролировали ситуацию, сегодня нет в городе. Вчера с их участием состоялось совещание.

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян в интервью Радио Азатутюн сказал, что ситуация спокойная и никакой паники нет.

«На данный момент мне известно о 25 подвергнутых приводу, честно говоря, в данный момент я не знаю, сколько из них задержаны. Да, сегодня в Иджеване гораздо более спокойно, и так должно быть в любой день. Я считаю, что мы идем в очень правильном принципиальном направлении, и в этом смысле я уверен, что в ближайшие дни будет еще более спокойно», - отметил губернатор.

Примерно неделю назад установленные у входа в лес пропускные пункты сняты не будут, будет усилен контроль с целью запрета входа в лес.

«В этом процессе и в денежном обороте незаконных вырубок леса значительная часть (в среднем, мы оцениваем ее в 30%) идет как раз на взятки. Это означает, что если есть взятка, значит, есть и те, кто берут взятку. Сейчас мы проводим обстоятельную работу в этом направлении. Я убежден, что в ближайшем будущем мы добьемся успеха, потому что мы сейчас, по сути, по крайней мере, в Тавушской области, закрыли возможные пути, они под ежедневным контролем, и с каждым днем увеличиваются объемы законного приобретения, перепродажи и перевозки древесины. Скажу, что через пропускной пункт Дилижана, если не ошибаюсь, прошли 36 законных автомашин, перевозивших древесину. Это беспрецедентное число, это означает, что, на самом деле, можно работать на законных основаниях», - сказал Чобанян.

Несколько жителей Тавушской области, чьи родственники были задержаны из-за инцидента, произошедшего два дня назад в Иджеване, обеспокоены. Сегодня в беседе с Радио Азатутюн они сказали, что до сих пор у них нет никакой информации о своих близких. Они вновь утверждают, что их родные не имеют никакого отношения к инциденту, не совершили никаких противоправных действий и их задержали незаконно.