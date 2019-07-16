Либо Царукян должен пересмотреть свое поведение, либо депутаты дадут соответствующую оценку - медиаэксперт

Журналистские организации по-прежнему ожидают от депутатов и руководства парламента конкретных действий, а именно, создания временной комиссии по вопросам этики для обсуждения поведения лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (ППА) и главы одноименной фракции Гагика Царукяна по отношению к журналистам.

Около 20 дней назад в ответ на вопросы корреспондента Радио Азатутюн о неявке в Следственный комитет на допрос и неподчинение закону Царукян перешел на оскорбления. Именно после этого случая порядка десяти журналистских организаций квалифицировали заявления Царукяна как неподобающие, отметив, что за один месяц глава оппозиционной партии уже четыре раза оскорбил журналистов, а также потребовав от него принести извинения, а от руководства Национального собрания – сделать поведение Царукяна предметом обсуждения и дать его действиям оценку. Вопрос «собирается ли он принести извинения?» вызвал у Царукяна лишь смех.

Глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что их заявление является достаточным основанием для создания парламентской комиссии по этике. Он отметил, что отказ Гагика Царукяна принести извинения не стал неожиданностью, но неожиданным было молчание парламента.

«В парламенте 6-го созыва мы видели множество одиозных депутатов, которые иначе вообще не умели общаться со средствами массовой информации, это была их сущность. В новом парламенте это действительно неуместно, и, похоже, поведение Гагика Царукяна, я бы сказал, самое дерзкое. Он либо должен пересмотреть свое поведение, либо, думаю, тем не менее, мы добьемся того, чтобы его коллеги-депутаты дали соответствующую оценку», - отметил Ашот Меликян.

На вопрос Радио Азатутюн, почему за это время не была сформирована временная комиссия по вопросам этики, депутат правящей фракции «Мой шаг» Сисак Габриелян ответил: «На данный момент нас сковывает исключитльно закон о регламенте Национального собрания, поскольку мы фактически находимся на каникулах, очередная сессия завершилась, но общий подход основан на том, что лучше пусть будет действовать постоянная комиссия, чем создавать комиссию, основанную на конкретном факте, и, возможно, в таком случае это будет воспринято как политическое преследование. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы была постоянно действующая комиссия, пусть на ротационной основе, например, через шесть месяцев председателем этой комиссии станет представитель оппозиции и именно он рассмотрит поведение своего депутата».

«Добавлю, что я лично хочу встретиться с Гагиком Царукяном. На последних заседаниях парламента, к сожалению, Гагик Царукян не присутствовал, я не смог с ним встретиться, но я поговорил с секретарем их фракции, передал, что хочу встретиться, чтобы представить сложившуюся ситуацию и также призвать его принести извинения. Возможно, он действительно не понимает, что в его словах, в его тоне содержатся определенные оскорбительные элементы. Я постараюсь представить ему это и надеюсь, что смогу дать ему понять, что в этом действительно есть нарушение норм этики. Думаю, мне удастся добиться от него извинений в адрес журналистов», - сказал Габриелян.

Депутат фракции «Мой шаг» отметил, что в среднесрочной перспективе уже работает над проектом о создании комиссии по этике. «Есть два варианта: либо внести изменения в закон о регламенте Национального собрания, либо решением Национального собрания создать временную комиссию по этике, как это было в парламентах предыдущих созывов. Она, например, будет создаваться сроком на шесть месяцев во время открытия каждой сессии, председатели и члены комиссии, возможно, будут сменяться на ротационной основе. Задача здесь состоит в следующем: комиссия будет постоянно действующей, и в подобных ситуациях парламент, депутаты уже не будут дожидаться обращения конкретного субъекта», - подчеркнул Сисак Габриелян.