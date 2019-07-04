Глава КРОУ считает, что «Газпром Армения» в 2019 году не станет подавать заявку на повышение цены на газ

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении Гарегин Баграмян считает, что компания «Газпром Армения» в 2019 году не станет подавать заявку на повышение цены на газ.

Срок договора Армении с российским «Газпромом» истек 31 декабря 2018 года. Сегодня действует дополнительный договор, заключенный между компаниями «Газпром» и «Газпром Армения», согласно которому цена на газ для Армении повысилась на 15 долларов - со 150 до 165 долларов за 1000 кубометров. Однако за счет сокращения расходов компании «Газпром Армения» для армянских потребителей цена на газ пока не изменилась.

По словам Баграмяна, он не может гарантировать, что такая цена на газ для потребителей сохранится и в 2020 году, так как не ясно также, какая будет цена на границе.

«Переговоры идут в несколько этапов, переговоры по тарифам, формируемым на внутреннем рынке, думаю, не имеют никакого отношения к визиту президента России, с ним больше может быть связан вопрос формирования цены на газ на границе», - отметил глава КРОУ.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что цена на границе может быть снижена, он ответил: «В данный момент я не могу сказать, что будет. Естественно, я уже говорил, что каждая из сторон ведет переговоры, чтобы получить экономически целесообразный для нее результат. Естественно, мы ведем переговоры с целью снижения цены».

А на замечание о том, что, согласно прессе, российская сторона не собирается идти на какие-либо уступки, тем более на снижение цены на газ, Баграмян ответил: «Поскольку ни одна из сторон не заявила, что переговоры завершены, не думаю, что уже есть какое-либо окончательное решение. Пресса просто делает предположения».

Помощник президента России по международным вопросам Сергей Приходько еще в апреле сообщил, что до 1 июля Ереван и Москва должны согласовать как новую цену, так и генеральную схему газоснабжения до 2030 года.

Председатель КРОУ Гарегин Баграмян, однако, отметил, что переговоры все еще продолжаются. Он не уточнил, обусловлено ли завершение переговоров предстоящим в октябре визитом президента России Владимира Путина в Армению.

Баграмян сказал, что не он ведет переговоры о цене на газ на границе, а переговоры с «Газпром Армения» о внутренней цене на газ он оценивает как продуктивные и конструктивные.