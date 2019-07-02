Российские эксперты предупреждают, что ждать снижения цены на газ для Армении не стоит

Армения не хочет платить за российский газ столько, сколько ей предлагает «Газпром», и уже начинает прессовать штрафами «Газпром Армения» - газпромовскую «дочку» в Армении. Эксперты предупреждают, что ждать снижения цены не стоит, дешевле уже некуда.

Конфликт может быть разрешен во время визита Владимира Путина в Армению, пишет сегодня российская «Газета» в статье под заголовком «Газовая война: Армения атаковала «Газпром»».

Российская газета отмечает: «Армянские власти хотят добиться от Москвы снижения цены на природный российский газ. Переговоры ведутся уже не первый месяц, и все дедлайны давно закончились. Но соглашения так и не достигнуты. Индексация цен на газ в России с 1 июля - новый повод для официального Еревана вернуться к застаревшей проблеме».

Напомним, срок договора Армении с российским «Газпромом» истек 31 декабря 2018 года. Сегодня действует дополнительный договор, заключенный между компаниями «Газпром» и «Газпром Армения», согласно которому цена на газ для Армении повысилась со 150 до 165 долларов за 1000 кубометров, однако армянские потребители получают газ по прежней цене.

Не известно, однако, как долго будет действовать эта цена. Помощник президента России по международным вопросам Сергей Приходько еще в апреле сообщил, что до 1 июля Ереван и Москва должны согласовать как новую цену, так и генеральную схему газоснабжения до 2030 года.

«Газета» пишет, что тариф для армянских потребителей не повышали благодаря тому, что основной поставщик газа в страну «Газпром Армения» пытается сократить свои расходы, в частности, речь идет о сокращении от 500 до 1000 сотрудников и урезании инвестиционных программ. Но все-таки не исключен вариант, что «Газпром Армения» не сможет изыскать достаточно средства за счет оптимизации расходов и подаст заявку на повышение внутреннего тарифа на газ для населения уже в этом году.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что не должно быть большой разницы в цене на газ в странах-членах Евразийского экономического союза, однако Москва, по крайней мере публично, не выражает готовности снизить цену на газ. Стоящая близко в Кремлю газета пишет, что поскольку сторонам не удается договориться, Ереван решил перейти в контрнаступление, начав прессовать армянскую «дочку» «Газпрома».

По данным «Газеты», в июне «Газпром Армения» была оштрафована на 10 млн драмов (порядка 20 тыс. долларов). Такое решение было принято на заседании Комиссии по регулированию общественных услуг. Комиссия отметила, что в ряде случаев российский поставщик газа не соблюдал условия подключения местных компаний и жилых домов к газовой сети. В «Газпром Армении» в ответ заявили, что не предпринимали никаких незаконных действий и не согласны с штрафом. Сумма штрафа, конечно, незначительная, но это сигнал «Газпрому» и Кремлю, отмечает издание.

В ответ на запрос газеты компания «Газпром Армения» сообщила, что переговоры по цене газ, которые ведутся уже длительное время, находятся на завершающем этапе. Между тем, по данным газеты, вряд ли переговоры завершатся ранее октября. Газета также приводит мнение российских экспертов о том, что Россия не готова снижать цену.

В частности, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что Армения уже получает газ по вполне конкурентной цене, ниже рынка, дешевле газ получает только Беларусь, «так что ниже некуда». Симонов отмечает, что на формирование цены на российский газ для той или иной страны влияет также политический фактор.

Другой российский эксперт, первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин добавляет, что у Армении мало шансов на получение очередных льгот по газу от России.