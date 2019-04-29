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Армения

Будет согласована схема газоснабжения и газификации Армении до 2030 года – Приходько

Заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько (архив)

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Россия и Армения намерены согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько накануне визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ереван.

Напомним, в Ереване завтра состоится заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Наши страны уделяют самое пристальное внимание сотрудничеству в газовой сфере. В проработке – как текущие, так и перспективные темы. К примеру, есть договоренность согласовать проект генеральной схемы газоснабжения и газификации Армении до 2030 года», - сказал Приходько, добавив, что Россия является главным поставщиком природного газа Армении, и экспорт примерно 2 млрд кубометров газа из России полностью удовлетворяет нужды Армении. Высокопоставленный российский чиновник подчеркнул, что поставки производятся на льготных условиях.

Срок договора Армении с российским «Газпромом» истек 31 декабря 2018 года. Сегодня действует дополнительный договор между «Газпромом» и его 100-процентной дочкой «Газпром Армения», согласно которому Армения сегодня получает российский газ по цене 165 долларов за 1000 кубометров, однако армянские потребители получают газ по старой цене – 150 долларов за 1000 кубометров. Неизвестно, однако, до каких пор будет действовать эта цена.

Приходько намекнул, что до 1 июля стороны должны договориться как о новой цене, так и о генеральной схеме поставок газа до 2030 года.

Российский чиновник, по сути, не уточнил, будет ли на предстоящем в Ереване заседании Евразийского межправительственного совета обсуждаться вопрос единой цены на газ в союзе, лишь отметил, что этот вопрос всегда обсуждается и будет решен только тогда, когда в странах-членах ЕАЭС сформируется единый рынок газа и цены.

Члены ЕАЭС Армения и Беларусь в последнее время периодически поднимают этот вопрос, подчеркивая, что единый рынок, который является одним из основных принципов ЕАЭС, предполагает также единую цену на энергоносители на этом рынке.

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