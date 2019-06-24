В Высшем судебном совете уже есть кворум

После того, как бывший заместитель министра юстиции Виген Кочарян вступил в должность члена Высшего судебного совета (ВСС), в этом органе уже есть кворум и могут созываться заседания.

ВСС сейчас имеет 6 членов вместо предусмотненных законом 10. Согласно Судебному кодексу, заседание Высшего судейского совета является правомочным при участии в нем большинства от общего числа членов.

Однако, согласно Судебному кодексу, этот гарантирующий независимость судей орган с 6 членами не может выступать как судебный и, к примеру, привлекать судей к дисциплинарной ответственности. Согласно закону, для этого необходимо наличие 7 членов.

На днях парламент избрал Вигена Кочаряна, а также адвоката Григора Бекмезяна членами ВСС, обоих специалистов выдвинула правящая фракция «Мой шаг». После их избрания число членов ВСС стало равно 6, двое из которых – временно исполняющий обязанности председателя ВСС Сергей Чичоян и Ани Мхитарян представляют сообщество судей. Остальные четыре члена являются юристами-учеными. Согласно Конституции, 5 из 10 членов ВСС – юристов-ученых - назначает Национальное собрание, а другую половину избирает Общее собрание судей.

В пресс-службе ВСС Радио Азатутюн сообщили, что с целью дополнения состава ВСС до 10 членов и. о. главы ВСС Сергей Чичоян обратился к председателю Кассационного суда для назначения членов ВСС Общим собранием судей.

А пресс-секретарь председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна Анна Балян сообщила Радио Азатутюн, что, в соответствии с процедурой, в течение месяца после получения заявления от ВСС должно быть созвано Общее собрание судей, и из числа судей должны быть избраны судьи-члены Высшего судебного совета.

После известного выступления премьер-министра Николая Пашиняна о необходимости «оперативного вмешательства в судебную систему» 5 членов Высшего судебного совета подали в отставку. Первым в отставку подал председатель ВСС Гагик Арутюнян, который до этой должности более 20 лет занимал должность председателя Конституционного суда. После него один за другим подали в отставку еще 4 члена ВСС.