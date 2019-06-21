Армения должна быть свободной от насилия страной – Пашинян

Армения должна быть свободной от насилия страной, где нет места намерениям, каким-либо попыткам и пропаганде разрешения конфликтов посредством насилия. Об этом сегодня заявил премьер-министр Никол Пашинян во время своего выступления на мероприятии, посвященном 27-летию формирования войск Полиции Армении.

«Наше стремление создать атмосферу любви и солидарности в Республике Армения некоторые пытаются истолковать как слабость», - подчеркнул Пашинян.

Премьер заверил, что правительство Армении никогда не проявит слабость или отсутствие воли в вопросе защиты конституционного порядка, прав граждан, суверенитета, свободы граждан и демократии в Республике Армения.

«Наша воля будет непоколебима, и наша рука не дрогнет в отношении тех лиц, которые попытаются возродить в Республике Армения пропаганду насилия и методы насилия», - отметил Пашинян.

Напомним, в ходе заседания правительства 6 июня премьер-министр заявил, что по силам, ведущим пропаганду насилия, будет нанесен не бархатный, а железный контрудар. Глава правительства охарактеризовал эти силы как «группы людей в черном», однако не раскрыл скобок относительно того, о ком конкретно идет речь. Примечательно, что в последнее время выделяются несколько человек, носящих черную одежду, которые занимают антиправительственную позицию.

Начальник полиции ответил на заявление премьера, заверив, что ответ полиции на правонарушения будет очень жестким.

«Есть такие, что толерантность к ним равна нулю», - отметил Осипян.

Он сказал, что если прежде полиция проявляла терпимость, то уже около месяца, как отношение к правонарушителям изменилось. «Заверяю, сегодня уже примерно месяц, как полиция больше не проявляет терпимости», - подчеркнул глава полиции.

В ответ на вопрос, сколько, так сказать, «людей в черном» было подвергнуто приводу в последнее время, начальник полиции затруднился назвать число.

Кстати, сегодня Осипян счел главным достижением полиции после революции переход войск полиции на боевое дежурство. Он объяснил, что и до этого внутренние войска несли службу на границе, однако она длилась недолго.

«На наших позициях нет представителей Министерства обороны, Вооруженных сил, а раньше были, но когда ребята освоились, уже около года мы самостоятельно защищаем государственную границу», - сказал глава Полиции РА.